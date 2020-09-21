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921地牛翻身！台東地區發生芮氏規模4.6的有感地震
今天(21日)上午7時54分47.2秒台東地區發生芮氏規模4.6的有感地震，中央氣象局地震測報中心表示，這是今年第051號有感地震，震央位置北緯22.43 °、東經121.63 °，位於台東縣政府東南方61.6公里 (位於台灣東南部海域)，震源深度16.8公里。
中央氣象局地震測報中心表示，台東縣地區最大震度4級，屏東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、蘭嶼4級、滿州2級、富里1級、綠島3級、恆春1級、東河2級、大武2級、台東市1級、卑南1級、太麻里1級、鹿野1級、成功1級、池上1級、海瑞1級、長濱1級、台南市地區最大震度1級、新化1級。
台鐵表示，07:54在台東縣政府東南方61.6公里，發生芮氏規模4.6地震，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強(20至25GALS)，全線行車正常。
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