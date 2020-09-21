秋意上心頭！東北風來襲早晚偏涼 周四鋒面來天氣再變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，風面東移，白天舒適早晚涼，出門多添衣。

吳德榮表示，中央氣象局今天凌晨2時「路徑潛勢預例圖」顯示，熱帶低壓在日本南方海面，向北前進，逐漸發展中。最新(20日20時)美國系集模式(GEFS)模擬顯示，21次的模擬路徑在日本南方近海，轉向東北，部分模擬路徑很接近日本東部陸地。

中央氣象局表示，今、明兩天東北風影響，台灣東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；今日北部地區亦有局部短暫陣雨。今、明兩日中部以北沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請注意。

今晨北部山區及東半部有局部零星降雨。最新(20日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日鋒面東移，西半部好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫陣雨，南部午後有局部短暫雷陣雨機率。白天舒適至微熱、早晚稍涼。

今日各地區氣溫：北部22至31度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至35度。明天、周三(22、23日)各地多雲時晴，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有「輻射冷卻」的貢獻，而明顯偏涼。

他表示，最新模式模擬顯示，周四(24日)另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼；北部、東半部有局部陣雨或雷雨；中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後山區的機率較高。周五(25日)鋒面東移，西半部好轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫陣雨，南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率；周六、下周日(26、27日)另一股東北風南下，迎風面大台北及東半部局部短暫雨的機率；周五起北台灣天氣稍涼，中南部白天微熱、早晚稍涼。