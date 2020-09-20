萘丸價格低利潤小 學者：投入輔導三至五年就可轉型

許多市售合成樟腦丸由「萘丸」製成，一旦接觸可能導致蠶豆症患者出現急性溶血症，環保署將推動公部門場所限用萘丸，並放大警示標語，學者指出，建議設定期程全面禁用，才能保障蠶豆症患者，且萘丸價格低、利潤小，只要經濟部投入輔導，三至五年內就可協助轉型。

成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，萘丸製作的合成樟腦丸用在廁所除臭最多，但市面有芳香劑等許多替代產品，成大外包清潔公司也不用樟腦丸，只要掃乾淨根本沒味道。

日前有超過五千多名民眾連署希望五年內禁用萘丸，李俊璋指出，以製程改變而言，只要經濟部願意投入輔導工作，三年轉型時間就很足夠，但考量小型業者經濟情況，尤其下游業者衝擊較大，可給予五年較為寬鬆的漸進式期程。

李俊璋指出，萘丸替代產品多、價格低、利潤小，輔導業者轉做高質化產品，不但可提高利潤，也能逐步限用萘丸。現在蠶豆症患者沒辦法知道什麼地方會使用萘丸，對公共場所有恐懼心態，也剝奪了他們的場所選擇權。

連署發起人陳姓民眾表示，會持續注意政府宣導的實際執行，是否真能有效跟公眾溝通，也期待衛教、環教宣導部分，可以跟公眾及業者溝通萘丸投藥劑量的建議作法、場合，如空間坪數或櫥櫃等不同條件下，多少劑量即可有效殺蟲，避免過量投藥而增加患者風險。

陳姓民眾說，值得監督的是後續的公共場所限用萘丸作法的範疇、強度等，也期待將萘丸禁止製成容易被嬰幼兒吞食的形式。

陳姓民眾說，仍傾向在一定年份期程內，透過落日條款和專案輔導轉型，達成全面禁用。萘丸製造這樣的「夕陽產業」不容易「自然退場，因為即使萘丸逐漸不受一般消費者青睞，仍有清潔公司和商家會因價格低廉而大量採用。

除此之外，更多家長擔憂，萘丸常出現在公廁、公車等密閉公共空間，家長無法量測濃度，生活中只能透過逃離被動接受萘丸的存在，減除擔憂最直接方法是源頭禁止生產，但透過協作會議也聽到更多聲音，像是兒科專家、國健署、萘丸業者。

有家長認為，因為聽見多元建議跟聲音，也改變對於萘丸產業禁用的想法，有些以萘丸為主要生計的廠商也有難處，因此傾向用更柔和方式達成目標，包括「如何讓更多人認識蠶豆症」、「如何創造友善空間」，用正向積極的方式，讓非蠶豆症家屬認識蠶豆症，亦可以達到萘丸減少使用。