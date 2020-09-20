明起秋高氣爽天氣穩定 周四鋒面「接力」降雨降溫

鋒面遠離台灣，中央氣象局表示，明天東半部、大台北地區東側仍會下短暫陣雨，午後其他地區也有雷陣雨，外出記得攜帶雨具；東北風則帶來涼空氣，各地低溫約25度至26度，整體「秋高氣爽」，感受舒適許多。

上周「秋老虎」發威，許多縣市高溫破36度，氣象局預報員林定宜表示，明天北部、東半部高溫約29度至33度，但33度只是少數地區，中南部中午左右比較熱，約有34度，但相較前陣子已「降溫」許多。

林定宜表示，周二東北風持續影響，但天氣相對穩定，迎風面仍有短時間的局部短暫陣雨，南部及其他山區午後慎防局部短暫雷陣雨。周三東北風減弱，風向轉為偏東風，各地恢復多雲到晴天氣，東南部地區、恆春半島仍有短暫陣雨。

周四將有新一波鋒面通過台灣，林定宜指出，北部、東半部將出現局部短暫陣雨，其他地區以午後短暫雷陣雨為主，加上東北風增強，「涼意」更加明顯，北台灣整天都在30度以下，預估「濕濕涼涼」的天氣至少會維持到周日。