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「主動脈剝離」致死率高 醫教一招自我檢測是否為高危險群

聯合新聞網 / 綜合報導
簡單的3步驟，檢測自己是否罹患馬凡氏症候群。圖／聯合報系資料照
簡單的3步驟，檢測自己是否罹患馬凡氏症候群。圖／聯合報系資料照

藝人黃鴻升（小鬼）猝逝，讓外界震驚不已，近日不少好友也都前往靈堂公開弔唁，黃鴻升的經紀人透露死因為「主動脈剝離」致血管阻塞。台大醫院外科部、心臟血管外科主任許榮彬表示，主動脈剝離主要是高血壓控制不良導致，由於血壓沒好好控制，長期過高就可能把血管壁衝破，導致剝離，血壓愈高、風險愈高，大多發生在50至60歲中高齡族群。

通常患者平時不會有什麼異常的狀況，但主動脈剝離卻是醫界著名的兇症，發病時可能會感到強烈撕裂性疼痛，致死率可說是相當高。

主動脈剝離若發生在年輕族群，則以「馬凡氏症候群」可能性較高，許榮彬指出，這是一種遺傳性疾病，只要父母一方有，孩子就有50%機會罹患此病，患者最大特徵就是身材高瘦且手腳特別長，知名人士包括前美國總統林肯、誠品創辦人吳清友等，這類患者受基因影響，血管壁結構較脆弱，容易破裂。

根據《 三立新聞網 》報導，家醫科主治醫師陳欣湄透露，可以用以下簡單的3個步驟，檢測自己是否罹患馬凡氏症候群。

一、張開手掌

第一步驟，將手掌放鬆張開。圖／聯合報系資料照
第一步驟，將手掌放鬆張開。圖／聯合報系資料照

二、將拇指往內凹並握拳，不可用力擠壓，要在最自然放鬆的狀態下檢測

第二步驟將大姆指自然往內折。圖／聯合報系資料照
第二步驟將大姆指自然往內折。圖／聯合報系資料照

三、查看拇指是否超出小指，若超過，就需特別注意，最好到醫院接受進一步檢查

查看紅圈處，大拇指是否有超過小指。圖／聯合報系資料照
查看紅圈處，大拇指是否有超過小指。圖／聯合報系資料照

高血壓 黃鴻升

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