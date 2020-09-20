擁抱帶來力量 羅慧夫推公益桌曆獻愛

擁抱帶來力量。財團法人羅慧夫顱顏基金會今舉辦2021年公益桌曆頒獎典禮暨首賣記者會，今年主題為「Hug!」（擁抱），收錄12位顱顏創作者的作品與故事。基金會邀請民眾做愛心，給予海內外的顱顏患者面對的勇氣。

羅慧夫顱顏基金會表示，基金會從成立到現在的宗旨都沒有改變過，不管在醫療、心理或是社會教育上面，都希望照顧所有顱顏患者。而向顱顏患者徵稿製作公益桌曆已邁向第9年，有許多顱顏患者年年投稿，表示已成為年年必做的事，透過自己的畫作去幫助其他顱顏患者，相當有意義。

17歲今年就讀高三的楊昀蓁，患有左側唇腭裂，接受過多次手術，但仍保持樂觀的態度去面對，把所有的辛苦都當成人生難得的經驗。她說，在疫情之前就常戴著口罩，曾逃避自己是唇腭裂患者的事實，「唯有在親友面前，我才能卸下防備」。而在媽媽的陪伴下，除了拿下獎學金，透過一次次參與基金會活動，更學會了肯定自我與勇敢，決定多愛自己。

曾四度投稿公益桌曆活動的她，這次以「擁抱生命之源頭」畫作獲選，她以懷孕的孕婦做為發想，孩子感受到媽媽的心跳聲、呼吸聲，產生深深的安全感，並藉由海洋、花草、山所串起的擁抱，帶來平靜、治癒以及溫暖。