傑出木雕藝術家罹癌 一家三口「有愛就不辛苦」

「這個作品叫做『跪求』，呈現我爸爸一年多前罹癌到現在，想要健康而不可得的心情。」今年高二的黃尹琳獲頒台灣癌症基金會與遠雄人壽的獎學金，她捧著木雕家父親黃明鍾的作品來領獎，說起艱難歷程仍抬頭挺胸，不疾不徐。黃尹琳的媽媽行動不便，她眼眶紅紅地坐在輪椅上，請其他人幫忙拍照時，微笑著驕傲地說「那是我女兒，請幫我拍照。」

黃明鍾是台灣工藝之家認證的傑出工藝家，他一歲多因罹患小兒麻痺症而行動不便，求學過程飽受欺凌。黃明鍾國中畢業後開始學習傳統木雕，後來因手受傷而轉作木雕創作，其作品風格具備獨特的深度哲思，屢屢獲獎，甚至受邀至匈牙利展出，被當地博物館典藏。黃明鍾四十多歲時與李湘亞共組家庭，生了寶貝女兒黃尹琳，作品開始表現出家庭溫情與時政關懷，並以創新手法表現細膩層次。

黃明鍾一家生活並不富裕，甚至有債務壓力，每次賣出作品就要趕快回頭補支出，但仍盡所能給黃尹琳最多的愛和教育支持。然而，去年黃明鍾發現罹患大腸癌，確診時已經轉移到腎臟、腹膜、脊椎等多處，化療痛苦令他無力行走，腸阻塞後遺症也讓他不能品嚐飲食，現在住在安寧病房，家人都會把握機會去陪伴他。

李湘亞自己也行動不便，但她仍親自照顧黃明鍾，過去一年多來，常常整天都待在醫院裡。黃尹琳還在就在苗栗三義高中多媒體設計系就讀高二，但她從不令爸媽擔心，自己上下學、處理三餐，週末從三義搭車到台中，陪伴爸爸、幫忙媽媽。黃明鍾是作品風格以深沈憂鬱著稱的傑出木雕藝術家，但在李湘亞手機裡，黃明鍾住院期間與家人的合照，每一張都是笑容滿面。

「我還是會哭，但有愛就不會辛苦。」李湘亞說，女兒比還要自己堅強，已經做好心理準備。黃尹琳說，看到媽媽親力親為認真照顧爸爸，爸爸也盡力體恤媽媽，她也很心疼，希望媽媽不要把所有壓力悶在心裡，要嘗試多說出來，不要讓壓力越積越重。