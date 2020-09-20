從北到南8縣市大雨特報 留意強降雨雷擊強陣風

桌遊已成為學校、養老院、樂齡中心很普遍的課程和親子活動，種類也推陳出新。業者表示，玩桌遊的人多，但可在超商、速食店或家裡玩，加上網路也可買到桌遊，因此桌遊店增加有限；也因為如此，有桌遊店改變策略，以主題式桌遊吸引大學生或較有經濟能力的上班族來玩，也是桌遊市場另一種轉變。

2020-09-21 09:16