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從北到南8縣市大雨特報 留意強降雨雷擊強陣風
中央氣象局對八縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今日宜蘭、高雄、屏東地區及新北、花蓮、台東、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
今日鋒面通過及東北風增強，北部及東北部 氣溫稍下降；北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨 發生的機率。
中央氣象局針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。冰雹影響人車安全。
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