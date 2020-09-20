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27歲陽光男孩10年抗兩癌的秘訣 身體活動帶來正能量

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
現年27歲的劉律杰喜歡重訓、衝浪，看不出過去十年曾經三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術。圖／劉律杰提供
現年27歲的劉律杰喜歡重訓、衝浪，看不出過去十年曾經三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術。圖／劉律杰提供

劉律杰喜歡重訓、衝浪，跟許多其他27歲的青年一樣擁有強健的體魄，不過他跟別人不一樣的是心靈的強壯。過去十年間，劉律杰三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術，讓他在最痛苦的時候選擇振作起來，甚至成為其他病友的支持，他現已終於重返高中校園，今獲頒台灣癌症基金會與遠雄人壽的獎學金鼓勵。

劉律杰國中畢業就回家幫忙水餃店生意，16歲那年拉肚子整整一個月、吃多仍日漸消瘦，醫院抽血一查發現是淋巴癌，隔天立刻住院開始化療。第一次化療刻骨銘心，劉律杰休克、被急救，又因反覆嘔吐灼傷食道，長達半個月打營養針，不能吃東西，他沮喪又虛弱，整整一個多月沒有下床。

家人很擔心劉律杰，但為維持生計仍得做生意，只能在送餐時間短暫到醫院，他大部分時間都是一個人。隔壁床同患血癌的慈濟志工大姐便陪他聊天，鼓勵他說「我們的身體都是向上天借來的，不管是生病還是換關節，我們只是把器官還給上天，所以不要想我們又失去了什麼，而是好好珍惜我們擁有的。」

這段話讓劉律杰重新振作起來，雖然第一次下床踩地的時候，感覺雙腿都軟了，但他已下定決心：「珍惜所擁有的，能下床就要下床走動。」

17歲那年，劉律杰在醫院做化療的時間比在家裡還多，是整個血液腫瘤病房年紀最小的病人。他每天到處走動，與護理人員和其他病人聊天。

當時有一名血癌病人病情雖不重，卻因增加家人負擔而憂鬱不已，劉律杰常找他聊天。有天這病人不開門，劉律杰便寫了張小卡片，從門縫底下塞進去，沒想隔天卻聽護理師說，那個叔叔請了一天假外出，結果竟搭著計程車去跳橋自盡，劉律杰深感惋惜。

19歲那年，劉律杰淋巴癌復發，這次得做骨髓移植，但骨髓庫配對不到，只能與他骨髓相合度七成的媽媽來捐髓，劉律杰笑說「大家都說，我媽生了我兩次。」他深知自己生病讓媽媽自責、家人辛苦，所以他總是扮演那個平靜安慰家人「沒事、沒事」的角色。

因為劉律杰與媽媽的骨髓相合度只有七成，移植過程得打高劑量類固醇，抑制排斥反應。出院後，劉律杰開心地去打籃球，一個搶籃板卻重摔在地，一陣劇痛襲來，原來是高劑量類固醇導致雙邊髖關節壞死，再次住院做兩次手術，換成人工髖關節，術後還得慢慢復健，這一年他才21歲。

劉律杰萬萬沒想到五年後，他還要再面對另一個癌。26歲那年，一次吃東西咬破嘴，傷口一個月都沒好，劉律杰心生警覺、速速就醫，切片發現竟是口腔癌。「當然會怕啊！想說不會又要化療吧！」劉律杰說，還好這次發現得早，手術和追蹤就可以了，只是脖子角落多了一道疤。

現年27歲的劉律杰已重返校園念高二，就讀光華商職觀光科，下課後繼續幫忙家裡生意，有空時就去健身房鍛鍊。劉律杰說，因為醫師說這些病都可以治癒，加上有健保給付，所以他覺得自己已經很幸運，現在還能從事運動的興趣，希望未來能發展相關的專業，「讓爸爸媽媽早點退休。」

劉律杰希望鼓勵病友「維持好心情、能動就別臥床，」因為身體活動確實可以帶動心靈的正能量，這是他的親身經歷。

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現年27歲的劉律杰喜歡重訓、衝浪，看不出過去十年曾經三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術。圖／台灣癌症基金會提供
現年27歲的劉律杰喜歡重訓、衝浪，看不出過去十年曾經三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術。圖／台灣癌症基金會提供
現年27歲的劉律杰喜歡重訓、衝浪，看不出過去十年曾經三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術。圖／劉律杰提供
現年27歲的劉律杰喜歡重訓、衝浪，看不出過去十年曾經三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術。圖／劉律杰提供

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