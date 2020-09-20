密醫粗魯清創遭檢舉 鼓山一診所遭罰10萬3人送辦

高雄一名女子因手指夾傷腫脹，到鼓山某診所求診，但因協助清創的高姓員工剪指過程未戴手套且動作粗魯，憤而檢舉。衛生局稽查發現，這家診所聘用密醫，診所因而被罰10萬，密醫及2名醫生也遭法辦。

高雄衛生局醫政科長陳建榮今天上午表示，民眾8月底檢舉鼓山某診所聘用沒有醫師資格者，並幫病人執行傷口清創手術，因此9月3日派人到場查察，確實發現未具醫師資格的高姓員工正幫病患拆左眼瞼縫線。

經詢問後，高男坦承，今年8月14日、9月2日經藍姓醫師指示，為右拇指壓傷及嚴重血腫的病患及右大腿多發性毛囊炎的病人，進行清創及切開引流手術。高男因涉違反醫師法第28條，已移送高雄地檢署偵辦。

高男供稱，以上醫療行為皆在診所藍姓醫師指示下執行，另一名柯姓醫師則負責督導管理，因此，衛生局也將兩人以共犯身分，一併移送地檢署偵辦。

衛生局表示，這家診所同樣涉嫌詐領健保費，移送時也通知衛福部中央健康保險署，追究相關責任。