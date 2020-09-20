紫斑症可治療！ Selina任大使齊步健走 籲病友勇敢

身上出現不明原因瘀青？或常流鼻血、月經異常出血？小心可能是免疫性血小板缺乏症（ITP，又稱為紫斑症）所致。醫師呼籲，紫斑症屬自體免疫疾病，雖好發於中老年人，但年輕女性、18歲以下孩童也會出現，只要穩定接受治療仍有治癒可能。

中華民國血液病學會理事長周文堅表示，紫斑症重點有二，一是外表上看來會有紫色出血斑點，另一是透過抽血檢視血小板數是否下降而確診，的確有些民眾一開始不會察覺；臨床上發生率約為萬分之一，即全台約有2300人罹患，而一般來說女性發生率比較高一些。

周文堅說，正常來說一般民眾的血小板數值約在15萬至40萬/ul間，而紫斑症患者大多血小板數低於2萬/ul，讓自身免疫系統產生抗體攻擊血小板，除阻礙血小板形成、也加速破壞速度，造成血液中血小板含量過低，導致內出血，皮膚上出現紫斑、瘀青即為警示，另外包括流鼻血、牙齦、月經異常出血、嚴重的腸胃道出血等都是常見症狀，嚴重者恐導致腦出血而致命。

雙和醫院血液腫瘤科主治醫師謝燿宇表示，紫斑症臨床上真正成因至今未明，推估可能與自體免疫系統產生抗體有關，但並不只免疫系統引起，如老年人血管脆弱、長期用藥者等都可能引起紫斑症。臨床上血小板數值在10萬/ul以下會稱為血小板低下，雖並非一定會造成出血，不過血小板數越低，出血機率越高。

謝燿宇說，臨床上血小板數值在3萬/ul以下時須介入治療，最常見為類固醇治療，可讓約八成患者血小板回升到可控制範圍，不過因會有肥胖、水牛肩、血糖上升、骨質疏鬆等副作用，故建議類固醇治療為六周。若患者情形未改善，可再加上免疫製劑、血小板生成素等藥物治療，健保目前也已大幅放寬相關藥物治療條件，可使血小板穩定，幫助止血、減少患者瘀青，活動力也提升；不過須留意可能出現頭痛、疲倦等副作用，需與醫師討論後選擇合適的治療方式。