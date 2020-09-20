9/22秋分 奇特黃道光拂曉現身

台北市天文館表示，今年秋分在9月22日，秋分前後幾週是觀賞「黃道光」特殊景象最佳時機，尤其日出前2至3小時，可在東方地平線附近看見呈三角形淡白色光錐的黃道光。

天文館表示，22日晚間9時31分太陽到達秋分位置，也就是赤經12時、黃經180度處。這天陽光直射地球赤道，晝夜長短幾乎相同，之後太陽直射位置由赤道持續偏南，直到冬至為止。

天文館指出，秋分前後一、兩週是觀察黃道光最佳時機，尤其日出前2至3小時，在晴朗沒有光害地區，向東方地平線延伸到約30度高天空觀看，即可看見呈三角形淡白色光錐的黃道光。

天文館表示，黃道光是太陽系內微塵粒子散射太陽光的結果，從地球上看分布成三角錐狀，看似略呈三角形白色微光，最亮區域幾乎與銀河一樣亮；黃道光平時難得一見，只有春分與秋分前後較易看見。

天文館補充，黃道光在赤道區域比較容易觀察，緯度越高則越難看到。春分傍晚和秋分日出前後，因為黃道和地平線的夾角大，幾乎垂直於地平線而最適宜觀看。