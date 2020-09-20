患者留意！ 烤肉恐影響藥品療效 藥劑師：化學物質干擾

中秋節佳節將至，桃園區龍祥里長李玲娟特別利用中秋節前的周末舉辦晚會，並加入衛生福利部桃園療養院關懷社區健康宣導衛教，藥劑科主任鄭淑文體醒，中秋烤肉要注意，食物經在燒烤過程中會出現化學物質，恐影響藥品的療效。

桃療藥劑科主任鄭淑文提醒，中秋節很多人會選擇烤肉慶祝，不過平常若有服用慢性病藥的患者，中秋節如有烤肉活動要特別注意，可能會影響藥品的療效。

鄭淑文指出，食物經炭火燒烤過程和煙霧中，會產生「多環芳香烴」的化學物質，這種化合物被攝入人體後，會影響一種負責代謝特定藥物的肝臟酵素CYP1A2，會加快藥物被代謝及排出體外的速度，進而影響藥品的療效。

鄭淑文點出，如緩解氣喘及慢性阻塞性肺部疾病的茶鹼（theophylline）和精神疾患的用藥（clozapine）等，都需要特別留意，希望民眾在歡度佳節的同時，也能獲得健康的知識。

桃療的關懷社區健康宣導衛教，以趣味闖關的方式提供民眾健康知識，及進行反貪倡廉及公務保密宣導，讓里民感受不一樣的中秋佳節氣氛，現場民眾熱烈迴響。

歡度節慶的同時，桃療為增進民眾身心健康，舉辦健康闖關趣味活動，活動提供血壓量測、健康飲食宣導、病人安全、自殺防治、廉政宣導，同時也為在場阿公、阿嬤進行衰弱評估，完成闖關，即可獲得精美小禮物。