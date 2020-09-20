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一場演講牽善緣 計程車司機挺輪椅族不怕沒錢賺

中央社 / 台北20日電
通用計程車需大車體，購車動輒新台幣百萬元以上，雖然交通部有補助，對司機仍是不小的負擔。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
通用計程車需大車體，購車動輒新台幣百萬元以上，雖然交通部有補助，對司機仍是不小的負擔。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

57歲的楊定富開計程車6年，他今年8月買了百萬新車，投入無障礙計程車（通用計程車）行列。有人笑他傻，擔憂生意不好會賠本。但他決心投入，只因一場演講牽起的善緣。

楊定富平常開車喜歡聽廣播，有一次，聽到脊髓損傷的廣播主持人余秀芷在演講中分享障礙者出門困境，她平常主要交通工具是復康巴士，但常叫不到車，無障礙計程車（通用計程車）又太少。

余秀芷的話在楊定富心中生根又發芽，想到自己有開車專業，既然障礙者需要，何不改做通用計程車。但通用計程車需大車體，購車動輒新台幣百萬元以上，雖然交通部有補助，對司機仍是不小的負擔。

楊定富接受中央社記者採訪時表示，台灣已經進入高齡社會，行動比較不便的年長者愈來愈多，也有輪椅族，雖然需求者眾，看似投入通用計程車的大好良機。但他觀察，很多人連有通用計程車可以用都不清楚。每天接案靠車行轉介，難有固定客源，進入成本太高和效益可能不符預期，成為入門阻礙。

「雖然賺到的錢不多，但很多事情不是用錢衡量價值。」楊定富說，他沒有想要賺大錢，只要有穩定收入，又可以幫助到人、對社會有貢獻，「我覺得我可以盡一點力」。

楊定富說，這幾年，他身邊發生很多事，有朋友往生，辛苦一輩子的父親也離世，讓他感慨，人生在世，無須汲汲營營。一味地爭，就像蝸牛的一雙觸角爭長短，並沒有意義。聽到余秀芷的演講、持續為障礙者爭取權益，更感覺自己做得太少。

根據衛生福利部105年身心障礙者生活狀況及需求調查，只有1%身心障礙者最近3個月搭乘通用計程車，有搭乘者中超過一半覺得使用困難，其中以「叫不到計程車」及「車資太貴」比率較高。

身為楊定富的「推手」，余秀芷接受中央社採訪時說，很感謝司機願意投入通用計程車行列。當時聽楊定富分享，車子很貴、能接到需求者的機會有點少，有時要特地跑很遠接送，能賺到的錢不多。但能接送長者或障礙者出門，就是轉換無障礙車款的價值。

余秀芷說，通用計程車的需求其實不少，但也曾聽聞有搭乘的障礙者被加收車費，會影響後續搭乘意願，也會影響司機投入意願，希望相關配套可以跟上，讓司機和需求者都能被支持。

熱愛旅遊的輪椅族凱哥常受不友善交通困擾。他記得，有一次去屏東墾丁，被客運司機「看到不停、視而不見」而錯過車班，光等車就等1個多小時。無奈之下，只能叫通用計程車，但又多等1個小時，時間及體力往往浪費在交通上。更糟的是，當下司機不願跳表、由司機直接喊價，拿司機沒輒的狀況老是欲哭無淚。

還有一次，凱哥提前1個月預約低地板墾丁快線末班車，車到了，升降設備卻壞了，根本無法協助上車。最好只好再叫通用計程車一路載回高雄左營，花了6000元。最後不斷地爭取，才由墾丁快線公司負擔費用。

交通工具選擇受限，搭計程車還要被加價，但凱哥說，司機可能吃定他沒有選擇，他也只能硬著頭皮上車，多貴都得付。此外，台灣在疫情前旅遊盛行，不少通用計程車因為車體大，也會被遊客包車，導致障礙者叫車困難。

凱哥曾因搭公車受傷，及司機服務態度很不客氣，又常被司機「無視」，對公車有很深的陰影，能不搭就盡量不搭，搭計程車又被加價，他都曾申訴、向客服反映，但總沒收到具體改善的下文，障礙者的生活遭到不平等對待。

障礙者的友善交通一直是問題，衛福部調查發現，障礙者外出多是親友開車或自行騎車，重要性高於公共運輸工具。搭乘公共運輸使用困難以公車最高，捷運最低。

細究交通工具使用困難原因，以上下階梯、升降設備或出入口不方便最高，低地板公車班次或路線太少、火車及高鐵買票、訂票過程不方便。高鐵障礙程度雖較低，但也有近1/4表示車資費用太高。

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