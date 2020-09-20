貓奴快來朝聖！ 高捷糖廠站「貓站長」上任

高雄捷運糖廠站去年請藝術家一起打造為貓村花園，近日更來了「貓站長」，車站人員認養的可愛橘貓「Mikan蜜柑」，周一、二休假，但實際上班日仍可能依心情有所調整。高捷說，今年繼續規畫萌貓站長企畫，盼吸引更多旅客來訪。

高雄捷運公司2018年在橋頭糖廠站舉辦貓星石及貓村花園網美打卡行銷活動，打造捷運橋頭糖廠站為貓村花園。

貓村花園設計風格以橋頭糖廠的復刻為主，將站內的電梯井改造成住宅外觀，也與藝術家周怡礽合作，由周怡礽繪製的石頭貓咪，攀爬坐臥在紅磚牆上，彷彿慵懶地享受悠閒時光，也讓乘客感到療癒放鬆。

高雄捷運公司今年繼續規畫萌貓站長企畫，由車站人員認養貓咪，因為是橘色，所以命名為「Mikan蜜柑」，打造超療癒貓咪車站，希望可以藉可愛的貓站長吸引旅客來訪。

「Mikan蜜柑」日前也首次在高捷官方臉書亮相，高捷公司說，貓站長負責車站內所有的大小事，耍萌跟旅客互動就是日常生活，歡迎民眾搭捷運來「R22A橋頭糖廠站」找貓站長玩。