周四鋒面接力南下 北部、東部將有驟雨

今天鋒面通過台灣，北部出現較大雨勢，天氣風險公司在官方臉書粉專表示，明後天水氣減少，但迎風面仍有較高降雨機會，周四又有新一波鋒面南下，為北部及東部帶來驟雨，東北風影響到周末，涼意漸增。

天氣風險公司表示，北部今上午雨勢較大，下半天後鋒面逐漸東移至台灣東方，後續東北風增強，迎風面地區降雨機會偏高，但整體降雨強度較為緩和。宜蘭、花蓮因風向配合地形，下半天要留意降雨增多並持續至晚間。

天氣風險公司表示，中部內陸及南部地區未受鋒面影響，但轉為東北風後，降溫幅度不足且天氣較好，上午陽光持續加熱造成地表增溫，午後有熱對流發展帶來雷陣雨機會，下午出門或前往山區留意瞬間較大雨勢。

明天、二持續為東北風環境，天氣風險公司說，屆時水氣較少，迎風面基隆北海岸、東北角、宜花地區仍有較高降雨機會，中南部維持午後短暫陣雨。這段時間北部氣溫明顯舒適不少，但未降雨的地區中午時段在戶外走動仍較炎熱。

天氣風險公司說，周三東北風減弱，周四將再有新一波鋒面南下影響，再為北部、東部帶來一陣驟雨，後續東北風將影響至周末，時序入秋，涼意日增。