轟天雷聲像戰機！ 彭啟明：秋冬「雲內閃電」來了

新竹今天凌晨雷聲閃電不斷，有新竹網友聽到巨響，以為共軍打過來，還說「轟隆隆」像戰機，不像一般雷聲。天氣風險公司總經理彭啟明受訪時表示，秋冬雷的特色就是「雲內閃電」居多，雷聲聽起來悶悶的，不像夏雷打到地上聲音較響亮；提醒民眾聽到雷聲就要移入室內，最後一聲雷半小時後再出門。

鋒面通過，北部今天凌晨持續雷陣雨，新竹半夜雷聲閃電不斷，不少新竹網友聽到一連三聲巨響，以為共軍打過來、要開戰了，「像戰機飛過去的轟隆隆聲」、「不像雷聲，像引擎爆炸」，還指「聽說新竹最靠近海峽中線」、「空軍基地就在旁邊」、「房子在晃」，「一開始雷聲像戰機飛行，轟隆聲悶又持續長」。

彭啟明指出，今天溫度高、對流旺盛因此打雷，不過秋天、冬天的雷有個特色，就是「雲內閃電」居多，跟夏天相較起來，比較少打到地上，因此秋冬的雷常是悶雷，聽起來會有「悶悶的感覺」。

彭啟明說，雷分成兩種，除了雲內閃電以外，另一種則是會打到地面的雷，距離民眾比較接近，上周八里出現水龍捲，即是因為雷打到外海的關係。雷是很高的能量、很高的溫度，因此跟空氣產生爆炸，而打到地面的雷聲就會比較大，不像「雲內閃電」悶悶的。

彭啟明說，夏天的雷很多都會打到地面，其實每年都有人被雷打到，但多數的雷是打到地上或建築物，更多則是打在荒郊野外看不到。如果觀察被雷打過的地方，岩石就像被炸彈炸出一個洞，打到草地則是附近的草都像被燒掉。

如果在外聽到雷聲，彭啟明說，基本做法就是盡快移到室內，並且要在最後一聲雷的半小時過後才可以出去。如果一定要戶外活動，記得選擇最低處的地方，不要站在最高點，並且少用電器，因為手機等電器產品容易導電。

日前有民眾在打雷時爬山攻頂，結果「頭髮都豎起來」，彭啟明指出，電流放電前會有先導作用，讓彼此電流流通，因此若頭髮豎起來，雖不見得會被雷打到，但「表示真的在雷區」，要多加注意。

若真的不幸被雷擊中，專家也提醒採取特定姿勢，立刻蹲下、踮腳尖，後腳跟要互相碰在一起，形成最短的迴路，讓電快速通過，可以把傷害降到最低，記得不能趴在地面上，反而更容易觸電。同時雷擊時空氣會有爆炸音及光電反應，要摀住耳朵、閉上眼睛，避免打雷聲和強光傷害。