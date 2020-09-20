中秋國慶連假到了 你買的住宿券符合規定嗎？

國內旅遊超夯，接著而來中秋國慶連假，大台中國際展覽館「2020台中烏日旅遊展」即日起到21日舉行，台中市政府法制局及觀光旅遊局日前派員抽查，發現有2家業者販售住宿券，不當限制消費者在連續假日特殊節日使用禮券，還有業者以「訂購單」販售住宿商品，消保官要求業者立即改善。

法制局指出，消費者購買住宿卷或禮券，業者必須給予保障：一，五使用期限憑券入住。二，從銷售日期履約保證一年以上。三，明年元旦起必須載明消費者退費的程序及金額。四，定型化契約有應記載及不得記載事項，必須符合規定。

市府消保官與觀旅局稽查員至旅展會場，查核業者販售禮券是否依相關定型化契約規定。提供自銷售日起1年以上的履約保證。兩天抽查發現有2家業者販售住宿券，不當限制消費者在連續假日、特殊節日使用禮券的，消保官已當場命業者改善。

法制局長李善植表示，業者所販售的住宿訂購單，應符合「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規定，載明入住日期，但此類訂購單不是禮券，依法不用提供履約保證，一旦業者停歇業，消費者恐求償無門。

局長李善植並提醒，消費者在購買住宿禮券前，應先確認業者販售的是禮券還是訂購單，若是禮券應載明履約保證內容；住宿訂購單則應指定入住日期，並載明旅客解約時的退費基準。

法制局表示「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」新規將於110年1月1日上路，整合現行17種禮券定型化契約規定，便利業者及消費者使用。除完善業者應提供履約保證機制外；另增訂「退還禮券機制」，明定禮券應記載消費者要求退還禮券程序與返還金額，以及業者得收取手續費條件與上限。民眾如有任何消費疑義，可撥打消費者服務專線1950洽詢。