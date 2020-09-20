新竹半夜巨響民眾驚醒「以為開戰」 氣象局：雷雨胞啦

今天新竹半夜雷聲不斷，不少人因轟隆巨響嚇醒，北部清晨開始也降下雷陣雨，中央氣象局表示，主因是鋒面通過導致天氣不穩定，雷雨胞本來在新竹一帶，後來隨著鋒面逐漸移動到大台北東側，晚上降雨就會趨緩。

新竹今天凌晨2時許雷聲、閃電不斷，在PTT引起討論，不少網友表示甚至一連三聲巨響，「還以為要開戰了」，繪聲繪影指「像戰機飛過去的轟隆隆聲」、「不像雷聲，像引擎爆炸」，還指「聽說新竹最靠近海峽中線」、「房子在晃」，「一開始雷聲像戰機飛行，轟隆聲悶又持續長」、「空軍基地就在旁邊」。

不少民眾以為秋天比較不會打雷，天氣風險公司總經理彭啟明受訪時表示，一年四季只要對流旺盛就會打雷，冬天打雷次數大約是夏天的十分之一。今天因為鋒面通過、氣溫又高，對流發展旺盛，因此打雷十分正常。

中央氣象局預報員林定宜說，打雷的條件是對流，跟季節沒有絕對關係，只是天氣熱更容易打雷，並非冷天不會打雷，冷天溫度比熱天還低，因此少了一個較好的條件，但若出現很強的對流發展仍會打雷。冬天偶爾也會打雷，只是頻率比較少，有時2月「春雷」就是鋒面過境的緣故。

林定宜表示，由於鋒面通過加上東北風增強，今早北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部、宜花地區有局部大雨或短時豪雨。打雷部分，原本半夜新竹較明顯，現在大台北東側最密集，包括汐止、南港、基隆、平溪、石碇。

林定宜指出，旺盛對流發展過程中，會伴隨較強上升氣流，產生雷雨。今天清晨因為鋒面通過，帶來很強對流。

林定宜說，鋒面附近會長出「雷雨胞」，當鋒面通過，雷雨胞也會隨著鋒面移動，今天半夜鋒面位置原本在新竹，再慢慢往東移動到大台北東側，加上地形助長上升氣流，導致雷雨發展。