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「假消息比美豬可怕」 陳吉仲：國內瘦肉精是動物禁藥
農委會主委陳吉仲在臉書表示，最近網路上有部分有心人士在傳農委會8月28日的「預告」內容，並配以「偷偷通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」的說辭，「我要非常嚴肅地告訴大家，這是徹徹底底的假消息、非常可惡的惡意造謠」。他說，假消息比美豬更可怕，警告有心人勿造謠，傷害台灣養豬產業。
他表示，政府的政策自始至終，「國內養豬維持100%完全不用萊克多巴胺」從未改變，而且為了避免外界誤解，早就在9月7日將文字調整為「乙型受體素為禁止國內製造，調劑，輸入，輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」並正式公告。「正式公告」的內容規定得非常明確，就是任何瘦肉精在國內都是不准使用的動物禁藥。
陳吉仲說，從9月7日正式公告至今已經過2周，竟然還有有心人士故意拿舊的預告文字來作錯誤解讀，這很明顯是惡意造謠的行為。
他說，他已指示相關單位同仁，蒐集網路造謠的證據交給警調單位，也呼籲網友不要繼續轉傳這個錯誤的消息。他也要警告部分有心人士，「追查惡意造謠我們一定查辦到底，絕不容忍有人故意利用假消息來傷害台灣的養豬產業！」
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