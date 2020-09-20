雨襲北台灣！ 北北基豪雨特報 桃園宜蘭大雨

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中央氣象局持續發布豪雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今天新北市及台北市有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、桃園市、宜蘭縣地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區亦請注意坍方及落石。

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中央氣象局發布豪雨特報，鋒面影響，今天新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及台北市、桃園市、宜蘭縣地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

根據經濟部水利署防災資訊服務網，新北市汐止區列為一級淹水警戒。

今天鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降；臺灣北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部、東北部及東部地區有局部大雨或短時豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

明天、周二東北風影響，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，北部地區明天也有些局部短暫雨。

周三東北風減弱，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。周四另一鋒面通過及東北風增強，周五、周六東北風影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，北部及東半部地區又會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。