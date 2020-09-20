大雨特報範圍擴大！ 北北基宜桃5縣市 慎防雷擊

中央氣象局發布大雨特報，除了今晨發布的北北基桃，增加宜蘭。鋒面影響，今天基隆北海岸及大台北、桃園、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

明天、周二東北風影響，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，北部地區明天也有些局部短暫雨。

周三東北風減弱，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。周四另一鋒面通過及東北風增強，周五、周六東北風影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，北部及東半部地區又會有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

27日至29日北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。