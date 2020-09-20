北北基宜大雷雨！ 慎防劇烈降雨雷擊

紐約佳士得將於10月6日呈獻抽象派大師畢加索的1941年畫作「坐在扶手椅上的女子」，估價2000萬到3000萬美元(新台幣6億至9億元)，成為紐約20世紀藝術晚間拍賣的領拍之作。畫中的巴黎女子打扮時尚，身穿白色褶飾襯衫和格紋西裝外套，髮型優雅，並戴上標誌性的羽毛帽子，她是畢加索於戰時的情人兼繆斯朵拉·瑪爾 (Dora Maar)，也是一名激進的超現實主義攝影師、畫家及知識分子。

2020-09-20 11:59