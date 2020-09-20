北北基桃大雨特報！ 吳德榮：下波鋒面周四到

中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，今天基隆北海岸及大台北、桃園地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象局並發布長浪訊息，今天西南部、恆春半島、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率，屏東小琉球今天凌晨3時觀測到浪高2.0米左右的長浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣受到鋒面帶上對流雲系影響，今晨中部以北有局部降雨，並有局部大雨。

他說，今天鋒面影響，北台氣溫略降、稍轉涼；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，背風面中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，又以山區午後機率較高；局部地區有較大雨勢。北部23至31度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至35度。

明天至周三鋒面東移，天氣好轉，為多雲時晴的天氣，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有冷空氣及一部分輻射冷卻的貢獻，而明顯偏涼。

他說，周四另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。周五、周六鋒面遠離，天氣逐漸好轉，迎風面偶有局部短暫雨的機率、南部山區午後亦有局部短暫降雨。

吳德榮說，2020年截至今天，西北太平洋熱帶氣旋的個數僅11個，遠少於至9月底的歷年平均數19個。而在大西洋則相反，不但已用完原預定的21個人名，希臘字母也已使用了兩個(Alpha、Beta)，加上1個未命名的，其生成數共24個，已經是年平均數12個的兩倍，因為今年還有3個多月，是否會破2005年28個史上最多的紀錄？很值得觀察。