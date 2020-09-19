日行萬步未必好 醒腿暖足再下床

對於飽受足底筋膜炎之苦的患者而言，最重要的是找到原因，解決基本結構問題。開業物理治療所物理治療師鄭融提醒，醫療院所的療程都是促進發炎癒合，治療足底筋膜炎更重要的仍是改變穿鞋、走路習慣，改善結構問題，避免走每一步、站每一秒都在傷害自己，「否則治療所給的效果，恐遠不及自我傷害。」

肌肉延展差 冬天容易發作

常有足底筋膜炎患者反應春冬特別容易發作，尤其足底疼痛主要發生於冬天。鄭融解釋，因冬天肌肉延展性較差，再加上足部從溫暖的被窩中挪出，接觸冰冷空氣溫差較大。但因損傷大約兩周會逐漸痊癒，多數民眾會發現，腳底的刺痛感，通常痛了幾次就不會再痛，容易忽略症狀延遲就醫。

「即使不痛了，也不能忽略足部的問題。」鄭融說，民眾若發現一早剛下床踩地時，內側足跟感到如針刺般劇烈疼痛，持續一個禮拜以上，就應提高警覺，除盡快就醫評估，解決結構問題，鄭融也建議搭配起床先「醒腿暖足」，避免足底筋膜裂傷或疼痛。

避免復發 路少走一點

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，她前幾年也飽受足底筋膜炎之苦，清晨下床、腳底踩地的那一瞬間痛徹心扉，這才知道病患所言不假。由於工作忙碌，沒有時間接受復健，所以選擇震波治療，治療兩次，有效緩解疼痛。

為了預防足底筋膜炎復發，謝霖芬不再日走萬步，每天走路步數降至七、八千步。她表示，不是每個人都適合一天走上一萬步，曾經罹患足底筋膜炎的人，建議少走一點，才能避免復發。

運動前後 拉筋暖身不可少

另外，不管是慢跑、健走或健身房團體課程，在運動之前，都需拉筋暖身，讓四肢熱起來，時間約需五至十分鐘。在運動後，也需要拉筋，搭配緩和伸展運動，除了讓心臟跳動逐漸降下來，也讓肌肉放鬆，不致持續緊繃。

買廉價鞋 對腳傷害很大

「想減少足底筋膜炎風險，另一個關鍵就是找一雙適合自己的運動鞋。」謝霖芬說，有些中老年人為了省錢，就在菜市場、夜市購買廉價的運動鞋，認為反正壞了就丟，不會覺得心痛，但這類鞋子幾乎沒有彈性可言，穿沒多久，就可能造成足底疼痛。

謝霖芬說，「買鞋子的錢省不得。」建議多找幾家知名運動品牌，實地試穿，是否符合腳型的長度或是寬度，並試走看看，感覺彈性、避震效果，才能找到適合自己的運動鞋。

至於專業鞋墊部分，謝霖芬表示，這要看個人的經濟能力，因為醫院專業鞋墊價格昂貴，以電腦掌握腳底所需厚度，並打模製造，價格約在五、六千元，如果更好一點，費用超過八千元。

起床兩動作 緩解足底筋膜炎

醒腿暖足操

1. 起床後先坐在床緣，足跟貼平地面。

2. 一腳先往內縮，讓膝蓋彎曲超過90度，再用手稍微按壓膝蓋，此時可感受到小腿肚有點痠緊，在不造成疼痛的力道下，維持至少15秒。

3. 換另一腳重複剛才動作。

● 建議兩腳各做兩次醒足操，每次千萬不可超過30秒，以免反效果。

●腿伸展動作看似簡單無害，但做太久恐引起足部肌肉保護性收縮，導致腿部肌肉無法放鬆，甚至更緊繃，醒腿伸展操時長約兩分鐘，就能輕鬆完成一整套伸展動作。

暖足伸展操

完成醒腿後，就可接續暖足伸展。

1. 保持醒腿伸展操坐姿，先坐在床緣，

將兩腳平貼地板。

2. 其中一腳蹺起「二郎腿」，用對側手握拳垂直由下往上輕敲小腿肚，一腳約敲10到15秒後，蹺起的腳踝輕輕轉一轉，再放回地面。

3. 換另一隻腳，兩邊各做一次即可。

● 別小看蹺腳敲打、扭扭腳踝這些簡單動作，鄭融解釋，小腿肚有四、五層肌肉，這套暖足伸展動作可以幫助各層筋膜滑動，讓肌肉收縮更順利，做完會明顯感覺到「腿熱熱的」，代表足部組織溫度提高，足部血液循環、活動度都會改善。

3方式放鬆足底筋膜

1.小球按摩

使用網球或按摩球（也可用長棍），把球放在地板上，腳踩在球上前後滾動。滾到疼痛部位，可輕踩按摩球，或以繞圈方式按摩。每次做3-5分鐘，每天勿超過3次。

2.腳趾抓毛巾

將毛巾平鋪地面，用腳趾彎曲方式來抓毛巾，以訓練腳底下的肌肉群。

3.牽拉腳趾

平坐椅子上，足部騰空腳趾盡量往上牽拉，必要時可用手輔助。此可恢復足底筋肉柔軟度。