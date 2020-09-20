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看認證、查評價 找到糖尿病好診所

聯合報 / 記者鄧桂芬／報導
糖尿病好診所 業者/提供
糖尿病好診所 業者/提供

尋找餐廳，很多人習慣搜尋Google地圖，看一下網友的推薦與評論。想找好口碑的糖尿病診所，能不能也先參考評價呢？答案是可以的。亞洲最大糖尿病管理平台智抗糖今年推出「糖尿病好診所」企劃，糖友能從智抗糖App及官網中，輕鬆找到離家最近、口碑推薦、並提供數位照護的好診所，讓看病控糖更安心。

隨著防疫時間拉長，各國政府對遠距醫療的關注度上升。台灣於今年二月針對居家隔離的糖尿病患者，放寬遠距醫療法；英國糖尿病衛教學會也於六月推出糖尿病遠距看診指引，並將數位照護作為重點。

對於日常照護需要更仔細的糖友，不論疫情前後，能夠透過數位工具讓醫護人員即時掌握數值，更是對自我健康的保障。

智抗糖也致力於推動數位照護環境。糖友透過「智抗糖App」，即可自動記錄血糖，另也能上傳飲食和藥物等資料；若前往與智抗糖合作的診所看診，也能從App上與醫護互動，獲得更多的衛教建議。台灣至今累積超過30萬的App用戶。

與智抗糖合作的糖尿病診所院長周劍文說，智抗糖提供的數位照護模式，能讓糖友透過App在看診時、離開診間後都能感受被照護的溫暖，提高糖友量測血糖意願，也進一步讓醫護人員完整掌握健康狀況，再搭配App提供線上衛教。這樣的正向循環下，診所收治的患者其血糖控制有愈來愈好的趨勢。

因應糖尿病的遠距數位照護需求增加，智抗糖今年推出「糖尿病好診所」功能，精選特別積極為糖友提供數位服務和線上衛教的機構，給予「糖尿病好診所」認證標章，讓糖友能輕鬆找到提供數位照護和線上衛教的診所，截至9月初全台灣已有61間診所獲獎。

糖友只要透過智抗糖App及官網搜尋，就能輕鬆找到離家最近的「糖尿病好診所」，更可以進一步瀏覽該診所的詳細介紹與看診時間，還可以參考其他糖友的推薦文。

在糖尿病好診所之一就診的郭姓糖友說，感謝醫護人員平常仔細查看他的血糖和飲食狀況，也耐心提供線上個人化的衛教建議，讓他的血糖能愈來愈穩定。對糖尿病好診所的推薦名單有興趣者，可在智抗糖App及官網搜尋相關資訊。

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