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先別急著積極治療！治足底筋膜炎 釐清原因為首要

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／即時報導
足底筋膜炎常見疼痛點 圖/123RF
足底筋膜炎常見疼痛點 圖/123RF

近年全民興起慢跑及步行熱潮，這些看似輕鬆的運動，對足部衝擊性非常高。醫師發現跑跳型運動者較容出現足底筋膜炎，所幸九成以上的足底筋膜炎患者，經由非手術性的保守治療，如物理治療、改變姿勢，再搭配服用消炎藥物，幾乎都會好轉。

足底筋膜為腳底足弓最主要的支撐，主要功能是吸收足部走路跑步時產生之反作用力。當長時間承受身體重量，足底筋膜被過度牽拉或受壓，就可能引起發炎及退化。

門診診斷足底筋膜炎時，可藉由觸診尋找腳底痛點。桃園長庚復健科主治醫師蔡文鐘表示，據其醫療團隊研究發現，肌肉骨骼影像超音波是確定診斷足底筋膜炎很好的工具，可釐清足底筋膜是否增厚、鈣化或周邊有無水腫現象。

談及足底筋膜炎治療，多數人腦中首先想到的是物理治療，如電療、熱敷、超音波等，但開業物理治療所物理治療師鄭融說，面對足底筋膜炎患者，首要任務並非積極治療，第一時間應評估、分類成因，如足型天生問題或穿鞋、鞋型出狀況，對準原因改善，甚至毋須治療即痊癒。

拉扯型患者

● 改穿「外硬內軟」船型底鞋，降低拉扯。

● 使用電療、雷射或超音波，活化細胞。

據鄭融觀察，患者多是忍痛好幾個月或年，影響生活才到診間求助，狀況多較嚴重。首先需觀察患者走路過程，小腿阿基里斯腱或腓腸肌腱緊繃，造成踝關節的背屈活動範圍，腳掌恐過度下折，導致足底筋膜拉扯；足弓塌陷也會使得腳掌拉長，同樣會讓足底筋膜長期拉扯。

鄭融說，面對拉扯型患者，通常會建議改穿「外硬內軟」船型底鞋，降低拉扯。經評估也可至治療所使用電療、雷射或超音波，但他強調上述治療目的並非止痛，而是增加細胞通透性，讓細胞變活躍、代謝速度加快，促進組織癒合。

天生結構瑕疵者

● 以貼布將足底脂肪集中到足跟托高，降低壓迫。

部分患者是因天生足部結構瑕疵，足部重量分配不均。該類患者隨年齡增加，足底脂肪逐漸擴散，需透過貼布將足底脂肪「掃一掃」，集中到足跟托高，彷彿踩到肉墊，降低壓迫，過程約需貼二至三周，但有些人痊癒後足底脂肪仍會越來越鬆散，就需仰賴足墊分散壓迫。

保守療效不佳者

● 服用非類固醇消炎止痛藥、局部類固醇注射。

● 自費高濃度葡萄糖液注射、高濃度血小板血漿等增生療法。

針對少數保守療法反應較差者，蔡文鐘表示，如服用非類固醇消炎止痛藥兩個星期，仍然疼痛嚴重，可考慮給予局部類固醇注射。據其多年經驗及研究發現，盲目注射無法精準打到發炎處，局部類固醇注射應盡可能以影像超音波引導的注射，其效果顯著且能降低日後復發率。

除類固醇降低發炎程度，蔡文鐘表示，頑固型足底筋膜炎患者也可與醫師討論，是否選擇自費高濃度葡萄糖液注射或注射高濃度血小板血漿等增生療法，加速癒合。

台大醫院骨科部手足外科主任陳沛裕表示，目前醫療指引已不建議注射類固醇，因為雖然消炎止痛立竿見影，但沒有解決根本問題，一定會復發。

害怕打針的患者

● 體外震波治療，增加再生能力，修補組織。

● 裝有心臟節律器者，不建議使用。

針對害怕打針的患者，蔡文鐘建議可考慮自費做體外震波治療，迅速阻斷局部疼痛神經纖維，達到止痛的目的，更重要的是能促進局部慢性發炎組織的血管新生，而達成組織修補的作用，對足底筋膜炎有80%以上的療效。但裝心臟節律器者，避免震波干擾儀器，不建議使用。

鄭融解釋，許多足底筋膜炎患者拖久了，就會變成慢性發炎，體外震波治療其實是給予患部有限破壞，引發身體第二次發炎反應，增加再生能力，「慢性發炎處彷彿死水，透過有限破壞刺激，可讓讓身體再次察覺發炎處。」因此患者本身癒合能力不能太差。

不得不開刀的患者

● 頑固型發炎患者，僅占一成。經半年以上治療仍無效，才需要選擇手術。

● 以內視鏡足底筋膜切除術為主，術後還是可能復發。

足底筋膜炎患者多達九成可以透過保守治療改善症狀，非得開刀治療的機會不多。新光醫院骨科主任釋高上指出，他的門診中，每年需要以手術治療足底筋膜炎的患者「只有個位數」，整體而言，僅約一成頑固型發炎患者，經半年以上治療仍無效，才需要選擇手術。

長時間足底筋膜炎，嚴重發炎反應恐會產生鈣化現象，以Ｘ光照足部側面，會看到如刺的牽扯性骨贅生，造成民眾誤認為足底筋膜炎是「腳底長骨刺」。釋高上強調，骨刺本身只是病徵，足底筋膜炎問題並非因腳底被骨刺刺到導致，不會因去除該骨刺，足底筋膜炎就痊癒。

足底筋膜炎傳統手術可分為肌腱切開或筋膜切開、區域筋膜切除術，或是骨片切取術，108年總件數僅69件。釋高上指出，目前台灣足底筋膜炎手術以「內視鏡足底筋膜切除術」為主，醫師會在患者腳部開一個約一公分左右的小傷口，復原期較傳統方法更快，疼痛感也較輕微。

釋高上指出，為避免足型垮掉，或切除過多筋膜使足弓塌陷，足底筋膜切除術並非將痛點切除，而切開筋膜使其放鬆。許多足底筋膜炎患者對於手術治療存有迷思，他強調手術不能完全解決足底筋膜炎問題，一定要從天生結構或後天生活習慣根本問題改善，不然可能會再復發。

撐足弓 非萬能

急性發炎期 千萬別用鞋墊

鄭融強調，鞋墊雖是處理足底筋膜炎的方法之一，但急性發炎期千萬不可使用鞋墊。他解釋，鞋墊為撐起足弓，多會設計凸起處，但在急性期，鞋墊凸起只會擠壓足底筋膜，造成進一步受損，在門診中常見很多人越墊越慘，他呼籲不能盲目追求撐足弓，建議急性期患者使用足跟墊片。

患者 筋膜炎 手術

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