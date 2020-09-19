足底筋膜炎多在診所就醫 40歲起暴增 70歲後驟減

你曾經腳底痛嗎？在台灣，不論男女，罹患足底筋膜炎的人數大約都是從30、40歲開始節節上升。就醫人數從106年的5萬6688人、107年5萬9657人，到108年的6萬970人，逐年上升，其中男性占43%、女性占57%。

女性患者 暴增情況最明顯

不過，男女性足底筋膜炎好發年齡相當不同。男性患者通常從30歲以上開始變多，30、40、50幾歲的患者都各有四、五千人；70歲以上人數驟減，80歲以上的患者不到五百人。女性患者則是從40幾歲開始暴增到六千多人，50幾歲患者近萬人達最高峰，60幾歲還有8千多人。女性患者人數與男性一樣，在70幾歲驟減，80歲以上只剩數百人。

台大醫院骨科部手足外科主任陳沛裕表示，足底筋膜是由微細的纖維合成，如果經常超負荷，可能重複造成微小撕裂傷，慢性微受傷累積到一定程度，就會出現症狀，所以會看到不同性別和年齡的發病人數有差異。

足底筋膜炎患者男女比例 製表/元氣周報

腰不好的人 也是高危險群

陳沛裕說，一般人聽到退化，會先聯想到骨關節等硬組織，但其實負擔重的軟組織也會退化發炎。足底筋膜在跟骨的附著點就是容易退化的部位，是典型的痛點。有發炎性關節炎疾病例如類風濕關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、乾燥症的人，也會提高罹患足底筋膜炎的風險。

聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱表示，臨床上觀察到，腰不好的人也比較容易發生足底筋膜炎，因為核心力量比較差，走路或站立下肢代償較多，常見整個腿後側從上到下都緊繃，很多合併坐骨神經痛，小腿緊繃也是足底筋膜炎的危險因子。

小腿緊繃 筋膜炎常見成因

動晰物理治療所足醫專科物理治療師鄭融表示，不論足弓高或扁或正常，小腿緊繃是足底筋膜炎共通的、最常見的成因。

人每走一步，足部都有三個輪軸要依序轉動，包括跟骨底部的弧形、足踝關節活動度、大腳趾關節，如果其中一個輪軸活動不夠或失能，另外兩個輪軸就要活動更大，壓力也會上升。小腿緊繃會減少足踝關節活動度，大腳趾及跟骨受壓更大，而這兩端剛好都是足底筋膜附著點，拉扯久了自然會發炎。

長者少就醫 並不代表不痛

健保資料中，足底筋膜炎的年長者人數較少，但不代表不會痛。鄭融指出，據統計，65歲以上長者足部疼痛比例高達八成，但是就醫比例沒那麼高，因為長者會有其他危及生命的醫療問題要優先處理，或早已習慣這種不適感。足底脂肪是重要的緩衝，正常成年人有大約14至21毫米的厚度，但隨著年齡漸長，這層脂肪墊會散掉變薄，增加足底壓迫，也會導致壓迫性的足底筋膜炎。

健保資料顯示，足底筋膜炎就醫主要在基層診所，一年超過13萬件，但當中只有大約一萬多件申報照X光或超音波。治療上大部分只做物理治療（一年23萬多次），少數人接受局部類固醇注射，極少數人才嚴重到需要開刀減壓。

腳痛時 千萬不要去按摩

林頌凱表示，體外震波是目前足底筋膜炎治療最有效的療法之一，是非侵入性的治療，可惜目前沒有健保給付，根據實證，健保應該要考慮納入給付。陳沛裕說，體外震波是一種物理因子，可以促進局部血液循環、增加局部的生長因子，誘發足底筋膜自行修復，對於慢性長期疼痛的足底筋膜炎患者特別有用。

林頌凱提醒，足底筋膜炎容易診斷，但不容易醫治，因為人天天走路，足底就天天受壓。因此除了靠醫師和治療師的幫忙，病人一定要學習認識自己的腳、找自己適合的鞋子，也要學習放鬆肌肉的技巧，切記不要在腳痛的時候去按摩或走健康步道，痛時就要趕快就醫，在家也可以用溫水泡腳，輕輕按摩小腿。