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避免足底筋膜炎 健保署長外科名醫李伯璋的選鞋功夫

聯合報 / 記者邱宜君／即時報導
不合腳的鞋子就換掉啦，不需要削足適履。圖/123RF
不合腳的鞋子就換掉啦，不需要削足適履。圖/123RF

早上起床踩出第一步，腳跟疼痛，每一步都是煎熬。你也是足底筋膜炎疼痛一族嗎？久站、久走、老化，都是造成筋膜退化、疼痛難行的原因。聰明就醫╳健保大數據系列21，調查全台足底筋膜炎患者治療狀況，作為您就醫參考。

「足底筋膜炎」雖不是對生命造成威脅的嚴重疾病，卻影響生活品質。健保署統計，從民國106年到108年，每年有近六萬人因足底筋膜炎就醫；80歲以上患者大幅減少，恐並非代表沒有足底筋膜炎，而是有更多醫療問題要優先處理，所以沒有因此求醫。

「外科」是公認最需要體力的科別，移植外科更是。手術時間長，久站、久走對移植外科醫師來說是家常便飯，這種職業特性更是容易累積出足底筋膜炎。健保署長李伯璋是移植外科名醫，但他說自己數十年來沒嚴重的腳痛困擾，也沒有特殊的護足撇步，只是一直秉持著「不勉強」的人生哲學，挑選舒適好穿的鞋子。

外科名醫照顧自己雙腳的方法，其實很有指標性，要是醫師開刀過程中腳都在痛，不只醫師痛苦，恐怕還會危及病人安全。李伯璋表示，隨著年紀漸長，他和許多同輩朋友一樣，也曾經發生過腳底疼痛，但幸運的是程度不嚴重，而且很快就自行康復了。身邊朋友發生足底痛也常會來問他意見，李伯璋建議在急性疼痛階段多休息，可以先到診所就醫，醫師提供的診療、衛教，多半能有所改善。

足底筋膜炎基本上是使用過度、長期發生「微受傷」，導致退化加上發炎問題，日常活動量大、從事跑跳等衝擊性運動、體重較重，都比較容易發生。李伯璋的兒子跟他一樣是移植外科醫師，興趣還是跑全程馬拉松，但父子兩人的腳都沒什麼疼痛問題，李伯璋說：「可能因為我們對於選上班用的皮鞋、運動用的跑鞋，都很有想法。」穿鞋後如不合腳、感覺緩衝不足，造成不舒適或受傷，李伯璋就會斷捨離，不會勉強自己繼續穿。

舒適大於品牌 加墊未必加分

李伯璋也走過「穿錯鞋」的冤枉路，他曾穿過很受歡迎的知名品牌鞋，但可能因為設計比較適合歐美人體型，他發現穿了會磨破腳跟皮膚。李伯璋也曾經試過加做訂製鞋墊，不過後來發現「加墊不見得加分」，還是自己細細挑選的最好。李伯璋說，每個人的腳都不一樣，所以他不追求品牌，便宜或貴都沒關係，只要舒適就是好鞋子。

鞋底要有緩衝 護跟不能太高

李伯璋挑鞋首重鞋底，不能太薄或太硬，他會特別挑選有緩衝的鞋底，因為舒適度差很多。再者，後跟支撐雖然重要，但是如果護跟做太高，很容易磨破後腳跟。他還會把今年、去年買的鞋子都拿出來，重新穿一穿，感受、比較其中差異，藉此歸納出最適合自己的款式。對於運動鞋，他倒是沒有太大意見，兒子會帶他去買、幫他挑，兩人腳型相似，他也會接收兒子買後少穿的運動鞋。

務必當場試穿 材質不能太硬

李伯璋買皮鞋一定現場試穿，找到適合自己的設計就成為死忠顧客，不輕易換穿其他廠牌。有時試穿發現鞋子太好穿，驚為天人之下，他還會忍不住買兩雙一樣的輪流穿，深怕太快把鞋子穿壞、萬一買不到怎麼辦。

除了腳型要合，鞋底要有緩衝，李伯璋也會注意材質不能太硬，以免讓足部受壓力的點不舒服。

難穿不必勉強 切勿削足適履

李伯璋特別心疼太太，因為個性節省，有時候鞋子明明不好穿卻繼續穿。但其實太太有拇趾外翻的問題，大拇趾第一關節很容易紅腫發炎，有時候還會磨出傷口，所以兩人出去逛街時，李伯璋就一直提醒她：「鞋子好穿就買起來穿啊，不合腳的鞋子就換掉啦，不需要削足適履。」

李伯璋的選鞋觀念與許多足醫專家不謀而合，除了與他本身就具備醫學背景有關，另一關鍵是他「不勉強自己」的人生哲學。李伯璋說，年紀大了，他漸漸懂得追求自己的快樂。例如他最近瘦了一圈，大批褲子褲頭都太大，這種是可以修改的東西，整批改好拿回來，就像得到一批全新的褲子，讓他非常開心滿意。但是有些東西比較沒有修改空間，像是鞋子，就要選擇適合的，不要勉強自己。

108年足底筋膜炎就醫年齡層統計 製表/元氣周報
108年足底筋膜炎就醫年齡層統計 製表/元氣周報

筋膜炎 醫師 健保

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