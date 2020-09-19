治療足底筋膜炎 國內4大醫療院所

門診超音波 立即確診 便於追蹤

台大是台灣最早設立「足踝專科」的醫院之一。台大醫院骨科部手足外科主任陳沛裕表示，自骨科教授王崇禮1993年進修回國後，開始建立台大足踝外科與肌肉系統超音波的基礎。至今台大足踝外科與肌肉骨骼超音波團隊累積豐富的診斷經驗，開發各項臨床應用，在國際重要醫學期刊發表論文達數十篇。

台大醫院的足踝專科團隊包括足踝專科醫師及物理治療師。陳沛裕表示，台大是醫學中心，大部分病人經轉診而來，疑難雜症多，包括各種足部嚴重變形、難處理的骨折等，以單一疾病來看，足底筋膜炎患者人數最多，扁平足、拇趾外翻也很常見。

陳沛裕表示，台大足踝專科在門診就有常規超音波檢查，病人不用額外排檢查，提高診斷便利性和準確性，也協助評估追蹤病程與療效。透過詢問病人症狀加上超音波檢查，足底筋膜炎幾乎可立刻確診，超音波檢查也幫助醫師思考其他問題的可能。

陳沛裕表示，足底筋膜炎，是日積月累的傷害造成，治療上，每天穿的鞋子和鞋墊很重要，每個人腳型不同、病因不同，適合的鞋子和鞋墊也不同。通常醫師會初步判斷病人是不是有現成鞋墊可用，如果需要訂製鞋墊，就會轉介到物理治療中心，骨科門診也提供震波治療，適合長期的慢性足底筋膜炎。一般來說，經充分檢查和衛教，通常病人只要看診一到兩次，就會明顯感覺症狀改善。

區域醫院No.1 台北市立聯合醫院

常做「前弓後箭」 預防反覆發作

健保署統計，足底筋膜炎門診就診人數，台北市立聯合醫院在區域醫院中奪冠。

北市聯醫復健醫學部主任武俊傑分析足底筋膜炎求診患者，以久站、走太多的人居多，主因工作需要，足部過度使用。老年人則是另一大族群，上了年紀的人腳底脂肪墊變薄，加上肌腱負擔能力變差，容易受傷，老人家走路千萬別「硬ㄍㄧㄥ」，不舒服就要停下來，或採漸進式增加走路長度。另外，短時間暴肥的人負擔增加，腳底脂肪墊來不及增厚，也是高風險族群。

不少患者飽受反覆發作之苦，武俊傑說，一旦足底筋膜發炎，要想盡辦法坐下，盡量少走路，「能坐就不要站，能不走就不要走」，運動習慣也要改變，改騎腳踏車、游泳等不會對足底有壓力的運動。

要避免反覆發作，預防更重要。武俊傑說，兩腳可採「前弓後箭」姿勢，伸展足底筋膜，每次維持10到30秒，換腳再做，每天做10次。扶著桌子做，可減少膝蓋負擔。

武俊傑說，有些患者拖一、兩年才治療，因足底筋膜持續慢性發炎，壓迫點逐漸變厚，更容易被壓迫到而疼痛，治療效果也較差。一般足底筋膜炎患者，利用健保給付的超音波、短波和雷射復健，都有一定效果，可緩解改善或治好。慢性頑固性足底筋膜炎，可考慮體外震波治療，但無健保給付。

地區醫院No.1 員林基督教醫院

工作一站數小時 患者職業傷害居多

對於員林基督教醫院收治足底筋膜炎患者人數名列全國地區醫院之冠，人數甚至超過許多醫學中心，該院復健科主治醫師楊宗翰直喊意外。他分析南彰化相關患者致病原因，以職業傷害居多，例如，廚師、晶圓廠員工，因為久站，以致足底筋膜發炎。

楊宗翰指出，最近就收治好幾名晶圓廠員工，工作時在無塵室一站可能就是好幾個小時，受限於整套防塵衣服，較難穿上彈性及舒適性較好的鞋子，以致造成內足弓肌腱慢性發炎、甚至纖維退化。

想要預防足底筋膜炎，楊宗翰建議，首先挑選一雙適合自己雙腳的鞋子，有些老人家早上健走運動時，穿著夜市、菜市場買來的運動鞋，因彈性有限，又不合腳，可能走沒多久，就覺得不舒服，又捨不得丟，於是愈穿愈痛。

在治療上，體外震波的止痛效果不錯，但健保沒有給付，目前給付復健項目為熱療、電療、超音波熱療、局部膠帶以及徒手治療等，均需持續復健，才能緩解疼痛。

楊宗翰指出，如果每天下床時的那一瞬間痛到哇哇叫，務必積極就醫，建議至大型醫院骨科、復健科門診，接受骨骼肌肉超音波檢查，只要一掃就能得知足弓組織厚度是否異常或纖維化，確診後多休息，服用藥物，並在醫師評估後，持續治療、復健，始能遠離足痛之苦。

全國人數No.1 新北市蔡嘉哲骨科診所

備有超音波設備 就近、及時診斷

據健保署統計，新北市蘆洲區蔡嘉哲骨科為基層診所門診件數第一名，更是全國患者人數第一名。許多民眾來此求治足底筋膜炎，院長蔡嘉哲醫師表示，診所能提供民眾就近、即時的診斷及治療，院內也引進總價數百萬的超音波儀器及體外震波治療、自體血小板血漿注射療法，能更加精準釐清病況及提升治療效果。

蔡嘉哲指出，足底筋膜炎好發於40至60歲的民眾，又以女性患者居多，民眾來診所時，大多主訴足跟痛，但足跟痛原因除了足底筋膜炎外，還有神經纏繞、壓迫、纖維瘤等可能。

蔡嘉哲表示，基層診所主要以觸診及詢問病史為主，並視患者疼痛狀況，以注射消炎藥或物理治療等方式處置，但光憑肉眼無法看見骨骼及肌肉狀況，有時難免會出現判斷誤差，若未對症下藥，治療效果有限。

由於蔡嘉哲本身具有肌肉骨骼超音波證照，為了提升治療效能，十年前便引進超音波儀器，以釐清患者確切病灶，現在使用的更是價值200萬元，與台大醫院同等級的儀器，在基層診所中相當少見。

蔡嘉哲說，超音波為輔助治療，不會向民眾收費。另院內也有體外震波治療、自體血小板血漿注射療法，一次療程在2000元以內，治療足底筋膜炎效果卓越，可維持近一年療效。民眾現場掛號後即可自費治療，不須久候大醫院的門診，可提供民眾更即時、高效的治療效能。