鋒面壓境明天雨勢最顯著！各地防大雨 下周四還有一波

明天出門還是要帶雨具。中央氣象局說今晚到明天，鋒面通過台灣北部，加上東北季風增強，北部及東半部不定時會有短暫陣雨或雷雨出現，中南部則留意午後雷陣雨，範圍跟今天一樣恐擴及全台，至少大雨等級。下周四將再有一道鋒面通過，一直影響到下周六。

氣象預報員劉沛滕說，受到鋒面通過和東北風增強影響，明天雨勢最為顯著，北部、東半部不定時會有短暫陣雨或雷雨出現，尤其大台北跟宜蘭、花蓮會有局部大雨，及明顯雷擊。中南部地區還是以午後雷陣雨天氣為主，範圍還是比較廣及劇烈，跟今天午後天氣類似，各地至少局部大雨等級。

劉沛滕說，下周一鋒面遠離，到下周二受到東北風影響，迎風面東部、基隆北海岸及少部分北部地區整天留意雨勢，但不會太大，中南部則持續以午後雷陣雨天氣型態為主。

劉沛滕說，下周三天氣回歸穩定，各地回溫，降雨以午後雷陣雨為主。到了下周四又有一道鋒面接近通過北部，伴隨東北風增強，到下周六都會為北部、東半部帶來降雨。

溫度方面，劉沛滕說，明天受到鋒面通過會下雨影響，北台灣高溫降到30度，氣溫感受上較為舒適，中南部則是33到34度。清晨低溫北部25度。中南部25到26度。

劉沛滕說，下周一、二因為東北風增強，北部清晨低溫略降1度，來到24度，中南部則沒有太大變化。到了下周三各地回溫，白天高溫可來到35度。

至於下周四鋒面報到後，北部高溫又會降至30度。劉沛滕說，若下周六東北風更強，北部低溫有機會來到23度，不過目前仍無看到明顯冷空氣。