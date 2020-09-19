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鋒面挟雨灌台！16縣市豪雨大雨特報 南投桃園雨勢升級
中央氣象局針對16縣市發布豪雨、大雨特報。受到鋒面報到，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（１９）日桃園市及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，新北、基隆、宜蘭、南投、高雄、屏東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
【中央社／台北19日電】
雨區擴大，台北市等16縣市要注意豪雨或大雨，預計北台灣晚間受鋒面影響，將持續有雨勢。
中央氣象局今天下午5時35分再度發出大雨及豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天桃園市及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，新北、基隆、宜蘭、南投、高雄、屏東地區及其他山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
大雨特報地區包含基隆市、台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。
豪雨特報地區為桃園市、南投縣。
氣象局說，目前屬於午後雷陣雨的天氣型態，晚一點中南部等地雨勢就會趨緩。
氣象局指出，由於晚間鋒面報到，將為北台灣帶來雨勢，預估要一直到21日才會趨緩。
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