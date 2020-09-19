東基盼望樓啟用 5萬餘筆愛心捐款縮短治癌路成真

台東醫療添生力軍，匯聚5.5萬人次愛心捐款的台東基督教醫院癌症醫療大樓–「盼望樓」今天啟用，可減少台東人遠赴他鄉治癌之苦，東基創辦人譚維義也專程由美國返台參加。

台東基督教醫院癌症大樓–「盼望樓」匯集5萬5000人次的愛心捐款，歷時3年興建，今天啟用。醫院邀請民主進步黨籍立法委員劉櫂豪、台東副縣長王志輝、前台東縣長黃健庭等地方人士一同揭幕啟用。

東基醫療財團法人執行長呂信雄表示，「盼望樓」的啟用，不但提升台東在地治癌能量，台東癌症醫療也邁向新的里程碑，在超過5萬人次的愛心累積下，縮短台東人治癌之路，如今化學治療、放射治療等多次性的癌症治療，已可在東基癌症中心就地處理。

呂信雄說，「盼望樓」地面5層、地下2層，地下室為腫瘤放射室，1樓是化療調劑室，2樓為癌症中心，3樓是心導室，4樓為復健室及聯合評估中心，5樓則是負責前端癌症篩檢的香柏健康管理中心。

地下2樓的放射治療室，設有1台市價500萬美金最先進的直線加速器，提供放射治療服務，可減少台東的癌症病人遠赴他鄉就醫困境。

東基癌症中心副院長鄭鴻鈞指出，最新的直線加速器讓放射治療更為精準、安全，大幅降低副作用反應，同時具備「調強及調形治療」、「影像導引」、「立體定位放射手術」3大優勢。

呂信雄表示，今年2月開始，已陸續收治病人，截至9月15日已有98名癌症病人接受放射治療，免去往返花蓮慈濟醫院或是北部、南部醫院之苦。

台東基督教醫院創辦人「譚爸爸」譚維義高齡91歲也專程從美國返回醫院，共襄盛舉，辛苦地接受14天的檢疫隔離後，今天剛解除隔離，他幽默地說「其實我體力是70歲」。

「譚爸爸」說，台灣非常好，1961年剛來台灣時，有肺癆病；現在台灣進步非常多，他非常感動，他很佩服台灣在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的防疫上做得相當好。

「譚爸爸」一手創建東基，服務東基33年，1994年退休後回到美國，他對台東的奉獻故事收錄在翰林出版社國小4年級下學期的國語課本「永遠的譚爸爸」一文。