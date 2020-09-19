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蒜價每台斤逾200元 農糧署：中秋節後可回穩
蒜頭市場價格每台斤逾新台幣200元，農糧署中區分署副分署長洪宏毅今天接受媒體聯訪時表示，受新冠肺炎等因素影響，蒜價高昂，農委會已協調進口商做好蒜頭檢疫，蒜價預估中秋節後可回穩。
雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會今天舉辦2020裝蒜節，洪宏毅、雲林縣政府城鄉發展處長林長照和多名雲林縣議員出席與民同歡。
洪宏毅接受媒體聯訪時表示，全國有9成以上蒜頭出自雲林縣，四湖鄉蒜頭產量又占全雲林4成，可說是最大蒜頭產地。
洪宏毅說，本土蒜頭近年來生產的面積和產量持平，今年因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關係，國際蒜頭價格高昂，加上進口蒜頭帶土量高，無法通過檢疫，導致國內蒜價高昂。
洪宏毅指出，農委會透過台僑從埃及、西班牙、阿根廷進口並做好檢疫品管，預估中秋節後蒜價可回穩。
2020裝蒜節除各項蒜頭料理美食品嚐與吃蒜、裝蒜比賽，還帶著民眾一起手作蒜頭酒、糖醋蒜，及如何製作黑蒜頭，其中市價150元的半斤裝蒜頭，只賣50元，吸引民眾搶購，300份秒殺。
許多人參加吃蒜比賽，蒜頭的辛辣讓參賽者直呼受不了，頻頻灌水緩解，四湖鄉林厝寮永續發展協會執行長林煌智解釋，四湖鄉所生產的海口蒜頭因東北季風帶來獨特塩水煙（空氣中含有海水味水霧），蒜頭口感較為辛辣有層次。
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