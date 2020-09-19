蒜價每台斤逾200元 農糧署：中秋節後可回穩

劉律杰喜歡重訓、衝浪，跟許多其他27歲的青年一樣擁有強健的體魄，不過他跟別人不一樣的是心靈的強壯。過去十年間，劉律杰三度對抗兩種癌、兩次髖關節手術，讓他在最痛苦的時候選擇振作起來，甚至成為其他病友的支持，他現已終於重返高中校園，今獲頒台灣癌症基金會與遠雄人壽的獎學金鼓勵。

2020-09-20 14:22