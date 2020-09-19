中秋連假台金增第5波加班機 9月22日上午9時起受理訂位

中秋節將至，還是有不少鄉親買不到返鄉的機票，金門縣府經調查機位需求，協調航空公司在中秋連假增加第5波加班機，預計加開台北金門來回計4架次，分別為9月30日、10月1日及10月4日3架次及放大機型1架次；將於9月22日下周二上午9時統一受理訂位。

每逢佳節倍思親，金門縣長楊鎮浯關切鄉親在連假期間返鄉機票一票難求，為儘量滿足鄉親返鄉機位需求，指示觀光處積極爭取加班機，觀光處於9月11日至16日辦理中秋及國慶連假未訂妥機位調查，並依調查結果盡速與民航局及各航空公司協調加班機事宜。

經觀光處團隊努力溝通協調，並同意保障航空公司搭載人數，達成調度本次第5波加班機。此波加班機機位有限，有需求的民眾要有短時間內被預訂一空的心理準備，提醒民眾把握時間訂票，以免向隅，鄉親訂位後需於3日內完成開票。

第5波加班機航線時間如下：

1、9/30(三)立榮18：50台北起飛。

2、10/1(四)華信07：30及10：50台北起飛。

3、10/4(日)立榮13：25 金門起飛。