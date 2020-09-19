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中秋連假台金增第5波加班機 9月22日上午9時起受理訂位
中秋節將至，還是有不少鄉親買不到返鄉的機票，金門縣府經調查機位需求，協調航空公司在中秋連假增加第5波加班機，預計加開台北金門來回計4架次，分別為9月30日、10月1日及10月4日3架次及放大機型1架次；將於9月22日下周二上午9時統一受理訂位。
每逢佳節倍思親，金門縣長楊鎮浯關切鄉親在連假期間返鄉機票一票難求，為儘量滿足鄉親返鄉機位需求，指示觀光處積極爭取加班機，觀光處於9月11日至16日辦理中秋及國慶連假未訂妥機位調查，並依調查結果盡速與民航局及各航空公司協調加班機事宜。
經觀光處團隊努力溝通協調，並同意保障航空公司搭載人數，達成調度本次第5波加班機。此波加班機機位有限，有需求的民眾要有短時間內被預訂一空的心理準備，提醒民眾把握時間訂票，以免向隅，鄉親訂位後需於3日內完成開票。
第5波加班機航線時間如下：
1、9/30(三)立榮18：50台北起飛。
2、10/1(四)華信07：30及10：50台北起飛。
3、10/4(日)立榮13：25 金門起飛。
縣府特別提醒，此次加班機開立機票與限制規定與中秋管制期間訂票作業規定與程序一樣，即109年中秋連假管制期間台金航線(109年9月30日至10月2日台灣往金門及109年10月3日至5日金門往台灣)，針對台金離島航線機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規定，請鄉親旅客特別注意。
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