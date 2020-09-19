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旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

聯合報 / 記者陳婕翎/即時報導
衛福部部長陳時中今下午再拋針對旅外國人其他健保改革，如旅居海外國人健保費的薪資級距擬納「海外收入」，讓收費方法更公平。記者陳婕翎／攝影
衛福部部長陳時中今下午再拋針對旅外國人其他健保改革，如旅居海外國人健保費的薪資級距擬納「海外收入」，讓收費方法更公平。記者陳婕翎／攝影

健保署署長李伯璋今早指出，今年將改革旅居海外國人復保制度，目前改制方向為海歸民眾若返台欲使用健保，強制補齊欠費，最快於10月討論；衛福部部長陳時中今下午再拋針對旅外國人其他健保改革，如旅居海外國人健保費的薪資級距擬納「海外收入」，讓收費方法更公平。

長期旅居海外者，因為不在台灣工作，健保費大多附國內眷屬加保、或是出國時停保，短暫回台時再加保，而沒有依附眷屬的，則被歸類為「無職業地區人口」，由戶籍地的區公所協助投保。這些人可能在海外有很高的收入，只繳相對少、每個月不超過1000元的保費。

低保費享台灣高品質和低收費醫療，常引起國內民眾不滿，衛福部部長陳時中今出席台北醫學大學授袍典禮，會前媒體堵訪時問及，上午健保數公布改革旅居海外國人復保制度，陳時中表示，回台有健保身份就是要繳費，許多海外國人在沒有國內收入，認為海外收入納考量。

另外，畢業於北醫大的陳時中今回到母校，他說，回娘家興奮，但被媒體問及是否考慮回台北醫學大學再進修，陳時中停頓了一下才回答，「進修應該不會了」；但他很開心能以學長的身份回母校與學弟妹分享經驗，希望有更多時間可以與學弟妹們溝通。

在授袍典禮中，陳時中分享，身為指揮中心指揮官在長達八個月的抗疫經驗，提及當指揮官沉得住氣，不能看到黑影就開槍，當醫師也要同理，要好好診斷，才能對症下藥，若希望精確辨別症狀，耐心聆聽是關鍵，處理疫情過程中，他也再次體悟聆聽各方意見的重要。

衛福部部長陳時中今出席台北醫學大學授袍典禮，會前媒體堵訪時問及，上午健保數公布改革旅居海外國人復保制度，陳時中表示，回台有健保身份就是要繳費。記者陳婕翎／攝影
衛福部部長陳時中今出席台北醫學大學授袍典禮，會前媒體堵訪時問及，上午健保數公布改革旅居海外國人復保制度，陳時中表示，回台有健保身份就是要繳費。記者陳婕翎／攝影
畢業於北醫大的陳時中今回到母校，他說，回娘家興奮，但被媒體問及是否考慮回台北醫學大學再進修，陳時中停頓了一下才回答，「進修應該不會了。」記者陳婕翎／攝影
畢業於北醫大的陳時中今回到母校，他說，回娘家興奮，但被媒體問及是否考慮回台北醫學大學再進修，陳時中停頓了一下才回答，「進修應該不會了。」記者陳婕翎／攝影

健保 陳時中 保費

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