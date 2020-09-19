東基啟用治癌大樓 譚維義醫師歡喜來賀

「生命太短，路太長。」台東民眾終於等到了癌症治療、篩檢、長期追蹤與安寧照顧的台東基督教醫院的癌症大樓（盼望樓）啟用。19日上午，東基創辦人、高齡91歲的譚維義特別自美返台出席，開心的錄影、拍照，並與台東縣副縣長王志輝、前縣長黃健庭、立委劉櫂豪同台剪綵。

和信醫院來相助

盼望樓共六層樓高，除了癌症治療中心，還有美麗新穎的健檢中心。三年來匯集了五萬五千筆愛心捐款才落成。最難得的，是得到和信治癌醫院的技術支持，讓東基擁有專業治癌的各項設備與醫護人才，為台東病患提供篩檢、手術、化療與放療、追蹤檢測與安寧緩和醫療等等服務。啟用現場60位來自和信醫院的員工及癌友團體，真是聲勢浩大。

「一步又一步，這是恩典之路。...」黃文章醫師的小提琴、高瓊惠的長笛與林秀貞的鋼琴引導全體會眾高唱感恩的歌，東基美籍董事長韓仁偉一口標準國語感念56年前譚維義醫師募款創設東基，在台東救治許多病患；他也感謝有呂信雄院長在東基老成凋謝、設備陳舊，幾乎要關門之時接棒主持院務，度過危機，而且繼慈愛樓之後，於2003年建了恩典樓、三年前再建了盼望樓。

強化癌症多次性治療

副院長兼癌症中心主任鄭鴻鈞分享東基的努力要讓台東縣的癌症死亡率從全國第一除名；未來在癌症多次性治療，如化療、標靶、放療等，都能在東基進行。他也驕傲的分享最先進的直線加速器放射治療，可以更精準，且大幅減少化療副作用。他也呼籲，政府能讓台東人比照離島，提供民眾治癌的交通補助。（目前由東基補助）

台東前縣長黃健庭則分享他在任內如何推動「重大醫療在地處理」，強化鄉鎮衛生所的功能，支持馬偕醫院台東分院擴建與東基盼望樓的破土等，另外，南迴緊急醫療中心最近也即將啟用。他也說，他曾兩度帶頭捐款，鼓勵台東公務員有份參與支持在地醫療發展。

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