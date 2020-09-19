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機尾LOGO塗裝首曝光 星宇航空「老四機」估10月抵桃機
今年1月23日風光首航的星宇航空機隊，將再添生力軍。星宇航空說，「老四機」已完成機身接合，預計10月返抵桃園國際機場。另外10月航班也有所調整，澳門航線改為每天飛航，檳城則每周二、六飛航。
目前星宇航空共有三架A321neo，星宇航空臉書公布「老四機」最新進度，更首度曝光機尾的LOGO塗裝，還有全機身接合和發動機定位。
星宇說，老四機編號B-58204，交機在即，下周將陸續完成貨艙軌道、隔熱毯、隔板等密封前最後確認，還要做機身尾段內部結構檢查、APU輔助動力系統安裝檢查、客艙座椅功能檢查（如逃生指示、IFE播放、USB及客艙廣播系統），也要進行試飛。
星宇說，預計新機10月返抵桃機，與星宇人團圓。至於董事長張國煒是否親自接機，目前尚未定案。新機抵台具體時間點也要待交機前兩周才會敲定。
根據星宇航空規畫，明年將有九架A321、一架A330-900交機。雖然受到疫情影響，A350購機延後到明年初，但星宇近來也宣布將增加12架客機，包含增租八架A330-900、一架A350、三架A321 neo，機隊將達到39架飛機。
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