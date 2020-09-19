改革旅外國人停復保制度／海歸者用健保 未來恐需先補足欠費

新冠肺炎期間，出現多名長期旅外國人返台後確診新冠肺炎，雖不是使用健保，但再次引爆為了治病回台使用健保資源爭議，健保署署長李伯璋今指出，今年將改革旅居海外國人復保制度，目前改制方向為海歸民眾若返台欲使用健保，強制補齊欠費，最快10月討論。

依健保規定，出國未滿6個月即返國者，註銷停保需補繳停保期間保費；國人出國6個月以上可事先辦理停保，回國後申請復保，自復保當月開始繳保費；若戶籍遷出2年內重新辦理加保，需在恢復戶籍後開始繳納保費，若戶籍遷出超過2年，則是自恢復戶籍滿6個月起重新繳保費。

讓有心人出國停繳健保費，一旦有需求再回台灣辦理復保就可看病，之後再辦理停保離境。李伯璋今出席器官捐贈紀念日5週年，會後被問及此事坦言，在海外生活很久、都沒有繳健保的國人返台使用健保人數雖不多，但仍會造成財務負擔，且民眾觀感也不佳。

李伯璋表示，新制將針對「停保六個月返台者」、「出國兩年以上除籍回國者」討論是否需補足所有保費才能復保，「就是因為看到問題所以想解決」目前正在整理相關名單，改革才能符合公平性，就像商保不能疾病嚴重的時候才保，健康就不保。

至於旅外國人復保前應補繳的保費級距標準，李伯璋也說，目前應該也是沿用健保現有的六個薪資級距，考量我國不能查該民眾在海外的繳稅狀況，薪資級距如何拿捏，目前仍待討論。

健保費率、部分負擔頻頻傳出調漲消息，李伯璋表示，使用者付費、部分負擔都是策略，強調健保「錢應該花在刀口上」，應該省就要省，就能有錢可負擔癌症治療或罕病用藥，健保是社會福利概念，但人性就是「不用花錢的就不客氣」，應改變民眾簡單疾病就往大醫院跑的習慣。