南投衛生局抽驗中秋食品 烤肉醬、豆干3件添加物違規

中秋節月餅、烤肉應景食品多，南投縣衛生局為確保食品安全，執行中秋複合式專案稽查，針對南投縣中秋月餅、餡料食品製造業、烤肉組合包製造業及應景餐飲業稽查共計12家，抽驗98件應景食品，結果發現1件烤肉醬調味品檢出防腐劑及2件五香豆干及四分干檢出過氧化氫與規定不符。違規產品立即下架，移送來源縣市衛生局依違反食安法裁罰。

南投縣衛生局表示，中秋節是重要傳統節慶，親朋好友團聚，吃月餅及烤肉已成中秋節慶祝方式，食物和食材種類相當多樣。衛生局配合食品藥物管理署執行「中秋複合式專案」，針對縣內中秋月餅、餡料食品製造業、烤肉組合包製造業及應景餐飲業稽查共計12家，稽查食品業者及餐飲業者製作過程、使用原料及環境衛生。

另抽驗月餅、餡料、調味醬及水產加工食品等販售業者共86家計98件應景食品，檢驗衛生標準、防腐劑、重金屬、甜味劑、過氧化氫及亞硝酸鹽等項目，除烤肉醬查出防腐劑、豆干檢出過氧化氫與規定不符。衛生局稽查糕餅製造及餐飲業者稽查，食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則實施情形及產品標示，而網際網路訂購產品者，查核「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並未發現不符合規定。