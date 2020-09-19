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音樂節、中秋國慶焰火連3發 台南旅宿訂房一路旺

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
香格里拉台南遠東國際大飯店擁有24到37樓高樓層房型，安平港、漁光島景色盡收眼底。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供
香格里拉台南遠東國際大飯店擁有24到37樓高樓層房型，安平港、漁光島景色盡收眼底。圖／香格里拉台南遠東國際大飯店提供

今年國慶焰火在台南安平舉辦，下周日27日還有「將軍火音樂節」加碼15分鐘花火秀提前為國慶活動暖身，加上隔一周又是中秋連假，再搭配安心旅遊補助，台南旅宿訂房一路旺，晶英酒店國慶連假訂房率99％，台南大員皇冠假日酒店更是已全滿，民宿整體也有8、9成，台南市長黃偉哲今受訪時表示，台南在住房率、來客率都交出漂亮成績單。

黃偉哲說，9月、11月是傳統淡季，10月、12月是旺季，希望在旺季不淡的情況下，讓更多人能夠來台南，而國慶焰火是一個平台，遊客來看焰火並可走逛古都。

他指出，現在訂房率平日有5成多，假日9成以上，期許平日可衝到6、7成；三倍券也發揮相當大助力，台南的累積消費登錄金額目標是20.8億元，但未料這麼快即達到22.2億元，在中央與地方協力下，台南住房率、來客率都交出漂亮成績單，而且觀光旅遊品質並未因此下降。

黃偉哲表示，國慶焰火估計湧入20萬人潮，初估本地10萬人、外地10萬人，台南總房間數約1萬4000多間，平常本來就有人，若有5000人因焰火留下來住宿，成績就算不錯。

「從來沒有遇過這種整個月都在過年的感覺」，台南晶英酒店指出，下周音樂節的訂房率約95％，中秋連假已額滿，國慶連假目前99％，預期會全滿。

香格里拉台南遠東國際大飯店擁有24到37樓高樓層房型，每間客房都有大片對外窗，在房間即可將安平港、漁光島景色盡收眼底，目前訂房率也有9成以上。

位在安平的台南大員皇冠假日酒店占地利之便，國慶連假已滿房，而飯店也順勢在國慶日當天推出「國慶露天派對」活動，開放報名隔天200名額全搶光。

台南老爺行旅訂房率也近9成，目前推出秋行專案，雙人2900元起，還能享高鐵最低7折加購優惠，以台北出發來回，四人最高現省3240元。

國慶 訂房 晶英酒店

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