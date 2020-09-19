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八旬阿嬤腳痛半年 原來是患足底筋膜炎
常跟老伴到高雄壽山運動的81歲許阿嬤，半年前有天起床突然右腳痛到站不起，以為是脊椎老毛病又犯，就醫發現是足底筋膜炎作祟，但用藥都沒有長足改善，後來就醫，終於為她解決疼痛，恢復散步、買菜的生活日常，她最慶幸的是能再和老伴結伴走踏壽山。
許阿嬤年輕時跟著丈夫從台南鹽水到高雄做生意，夫妻倆踩著三輪車到處跑，為生活奔波，20年來有空就相偕到壽山運動，但由於年輕時過度勞動，11年前腰痛動過脊椎手術，2年前置放心血管支架，半年前下床時腳底疼痛難耐。
她女兒說，母親本來每天能走路到市場買菜，腳痛後寸步難行，也無法再跟父親到壽山運動，家人擔心她關在家裡不動會愈來愈退化。
七賢脊椎外科醫院副院長楊子旻說，足底筋膜炎的病人在運動或需要長時間走路的前後，都需要先暖身拉筋，也盡量選用舒適的鞋子與鞋墊，避免鞋子不合腳長期刺激足底。也與專業醫師討論找出合適的治療方式，以免除日常生活的不便。
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