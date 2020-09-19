八旬阿嬤腳痛半年 原來是患足底筋膜炎

常跟老伴到高雄壽山運動的81歲許阿嬤，半年前有天起床突然右腳痛到站不起，以為是脊椎老毛病又犯，就醫發現是足底筋膜炎作祟，但用藥都沒有長足改善，後來就醫，終於為她解決疼痛，恢復散步、買菜的生活日常，她最慶幸的是能再和老伴結伴走踏壽山。

許阿嬤年輕時跟著丈夫從台南鹽水到高雄做生意，夫妻倆踩著三輪車到處跑，為生活奔波，20年來有空就相偕到壽山運動，但由於年輕時過度勞動，11年前腰痛動過脊椎手術，2年前置放心血管支架，半年前下床時腳底疼痛難耐。

她女兒說，母親本來每天能走路到市場買菜，腳痛後寸步難行，也無法再跟父親到壽山運動，家人擔心她關在家裡不動會愈來愈退化。