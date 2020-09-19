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9月22日秋分 把握拂曉看奇特「黃道光」
秋分即將到來，不僅是24節氣分野，也是天文上的分界點，台北市立天文館表示，今年將發生在9月22日，而在秋分前後一、兩周，在天亮前2至3小時，正是觀賞「黃道光」特殊景象的最佳時機。
秋分當天太陽將直射赤道，晝夜長短幾乎相同，之後太陽直射位置由赤道持續偏南，直到冬至為止，在此期間，北半球的晝漸短、夜漸長。而在春、秋分時節，通常能觀賞到「黃道光」。
天文館助理研研究員李瑾表示，「黃道光」是太陽系裡細小塵埃反射陽光所形成的微弱亮光，在赤道區域比較容易觀察，緯度愈高則難度越高。
「黃道光」在春分傍晚、秋分日出時節比較容易看到，李瑾說，可在天亮前2至3小時，朝東方地平線延伸到大約30度高的天空觀看，底部最寬時約有40度，高度最高可接近70度，呈現長三角形條狀淡白色光錐，越靠近地平線越寬。
至於要去哪看？李瑾建議，民眾可前往比較暗的山區觀察，如合歡山、阿里山，但北市陽明山仍有光害影響，較不推薦；若前往海邊，可能也要往離島走，但水氣重又近地面，觀測品質也容易受影響。
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