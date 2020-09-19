癌友迎來「盼望樓」！台東基督教醫院癌症醫療大樓今啟用

台東基督教醫院匯聚了逾5.5名民眾愛心，與和信治癌中心醫院籌建癌症醫療大樓「盼望樓」，歷經近3年的建蓋完成，院方今天起辦啟用儀式，提升台東在地的治癌量能。

東基醫療財團法人執行長呂信雄表示，在超過5萬5千人次的愛心累積下，縮短台東人治癌之路的夢想，終於落實了，如今化學治療、放射治療等多次性的癌症治療，已可在東基癌症中心就地處理。

「盼望樓」地面5層、地下2層，地下室為腫瘤放射室，1樓化療調劑室，2樓為癌症中心，3樓心導室，4樓復健室及聯合評估中心，5樓則是負責前端癌症篩檢的香柏健康管理中心。

其中癌症中心，目前有血液暨腫瘤內科、放射腫瘤科門診，癌症諮詢中心及化學治療室，讓病人看診及治療不必在新舊大樓間穿梭，並由放射腫瘤科專家、中心副院長鄭鴻鈞醫師把關。

此外，周一至周五，癌症中心都有專科醫師門診，方便有需要的病人看診。另國內血液腫瘤、骨髓移植專家，也是衛生福利部台東醫院院長樊聖支援開診，讓癌症中心團隊更具實力。

位於盼望樓地下2樓的放射治療室，設有1台500萬美金最先進的直線加速器，提供放射治療服務。減少台東的癌症病人遠赴他鄉就醫的困境。

癌症中心副院長鄭鴻鈞說，最新的直線加速器它使放射治療更為精準、安全，大幅降低副作用反應。同時具備「調強及調形治療」、「影像導引」、「立體定位放射手術」三大優勢。