台鐵台中新站商場20日起試營運 12月正式開幕

近年來，台鐵局致力推動資產活化與開發，「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」為指標性促參案。台鐵局說，台中車站新站商場明天開始試營運，12月正式開幕，試營運期間消費滿額還有送好禮。

台鐵說，台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案以台中車站新、舊站為核心，涵蓋20號倉庫群、台中後火車站、行車寄宿舍等，由德昌營造成立之特許公司經典國際，分階段開發及營運。

其中，新站商場率先登場，預計9月20日陸續試營運，12月正式開幕，引進美食街、伴手禮、主題餐廳及便利商店，提供來往台中車站之旅客及民眾便利的消費服務，試營運期間使用三倍券消費滿額可兌換好禮。

台鐵說，該鐵道文化園區內有歷史建築和國定古蹟，文化資產豐富，為於正式營運前，維持民眾與文化資產的黏著度，實施保溫計畫，繼東海大學建築系今年6月舉辦畢業展後，9月18日再與台中市政府文化局合辦「創意台中」。

台鐵說，創意台中為每年舉辦的文創盛事，今年邁入第10年。台中車站未來將以台中驛鐵道文化園區的新面貌出發，規畫商業、展覽、藝術、文創、閱讀、旅宿、消費等功能，首創結合文化、生活、創新的軌道經濟新型態，與該次創意台中的活動意旨相呼應，期待透過這次保溫活動，宣示台中車站將邁向新里程碑。

台鐵說，2020創意台中規畫展覽、戶外裝置、大專院校系所學生共創、專題講座、市集等。其中，戶外裝置作品之一「城市浮洲」由中原大學建築系助理教授陳宣誠創作，陳宣誠擅長以線條做為創作元素，正於台中車站舊站第一、二月台前展出的舊站造型花燈「光之記憶」也是他的作品。