帶你遨遊蘭嶼神秘海底世界 海生館首辦ROV海下網路直播

屏東海洋生物博物館為強化和民眾互動，拉近民眾與奧秘海洋的距離，朝智慧博物館目標邁進，9月27日首度以自己的水下遙控無人載具（ROV）在台東蘭嶼海域探勘時，同步在台北國立科學教育館舉辦現場直播，不僅將探勘影像以網路即時直播形式呈現大眾，還安排多位海洋生物學者解說，帶領民眾深入蘭嶼海域，一窺達悟族的深海樣貌。

海生館表示，隨著科技發展，各種社群媒體風起雲湧，Youtube在2011年推出直播功能，Facebook隨後在2015年加入戰局，網路直播科技不僅加速訊息的傳遞與方法，更拉近與觀眾的距離，對以傳播艱澀科研知識的博物館，直播是與民眾互動的新利器；館方推動陸上直播外，也朝海下直播發展，將海底影像和聲音傳回陸上，即時與民眾分享海洋的奧秘。

館方說，這次直播蘭嶼海域探勘活動，跟著ROV由淺水域一路下潛至微光層，最深可達100公斤，蒐集及回傳海域的生態影像和蒐集樣本，作為研究人員後續研究分析；直播當天邀請海生館魚類專家何宣慶、珊瑚專家樊同雲和台灣海蛇研究先驅杜銘彰博士，同步解說在現場看到的畫面及生物的特性、和民眾互動並即時回應網路上的發問，也同步呈現於海生館官方網站、臉書、Youtube以及海生館大廳銅雕區螢幕。

館方說，孕育萬物的海洋蘊藏豐富的寶藏，在人類文明的演進中扮演重要腳色，海生館期許能成為引領民眾了解海洋的跳板，以水下直播活動做為開端，未來將結合智慧博物館計畫，在展場內與官方影音平台設置直播窗口，將ROV所蒐集台灣海域生態及深海中光層、微光層珊瑚與生物多樣性的影像同步呈現給民眾，讓大眾更了解與認識周遭的海洋與生態環境。