明晚起北部明顯轉涼 吳聖宇：低溫有機會降到20度左右

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，目前鋒面停留在北部海面，受鋒前雲層影響，昨晚到今天清晨西半部有些零星的降雨情況，不過今天主要的降雨仍是來自白天的熱對流雷雨，午後各地山區有機會發生雷雨，要留意局部較大雨勢發生的情況。

他說，今晚到明天上午這段期間鋒面南壓掠過台灣上空，明天下午起東北風南下增強，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶有短暫陣雨或雷雨，並且要留意局部大雨發生的機會，中南部比較不受鋒面影響，仍是山區午後局部熱對流雷雨的天氣。

明晚到下周一受東北風影響，迎風面包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東等地持續有短暫陣雨，局部區域受到地形影響，仍可能有較多的累積雨量。

不過，他說，目前來看因為中層缺乏短波槽等系統配合，底層東北風也是一路往南壓，沒有看到明顯的東北風跟東風交會的輻合線建立在東部海域，不像是典型的秋冬季豪大雨配置，反而中層以上預期會是偏北到西北風，屬於偏槽後環境型態，因此局部性的大雨雖然有機會，但是看起來雨量應該不會到非常大。到了下周一晚間東北風有減弱趨勢，地形降雨可望逐漸趨於緩和。中南部仍不受影響，山區有局部熱對流降雨。

他說，今天的溫度還是偏熱，明天降雨增多，北台灣感受到溫度下降的情況，明晚到下周一北台灣的涼意可能會比較明顯，低溫有機會降到20度出頭，白天高溫也可望不到30度，秋涼的感覺會再度出現，北台灣民眾注意，中南部仍不受到影響，高溫還是會來到32-33度左右，持續炎熱的情況。