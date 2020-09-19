口臭不是火氣大！ 就醫洗牙 發現厚厚牙結石是牙周病

嘉義賴先生常被親近友人提醒口氣不佳，他以為是火氣大、每天嚼口香糖，還戒除平日愛吃的蒜頭等食物，購買坊間降火氣健康食品，卻仍不見改善，日前到醫院就診洗牙，牙醫師發現賴先生口內有厚厚一層牙結石，經牙周病治療第1階段療程，學習刷牙正確技巧，口臭問題大幅改善，社交也更有自信。

嘉義基督教醫院牙周病科主治醫師楊惠敏說明，口臭來源有1至2成可能與全身性系統疾病相關，如腸胃道感染潰瘍、呼吸道疾病、糖尿病、腎臟病，或是服用容易造成口乾藥物等，近9成口腔異味則源自口腔疾病，尤以牙周病影響最大。

嘉基牙周病科主任鄭嘉瑢指出，根據統計，90%以上國人，皆患有程度不等牙周疾病，早期多以牙齦炎形式出現，特徵是刷牙容易流血、牙齦腫脹、或伴隨口臭等症狀；但因不會疼痛，且對日常生活沒有太大影響，很多人因此而忽略其嚴重性。

她說，因為忽略，以至於發現時已進展到較為嚴重程度，出現牙齦長膿或牙齒動搖等症狀，此時就診可能不得不將牙齒拔除，所以牙周病常被稱為口腔健康慢性殺手，絕不可輕忽。