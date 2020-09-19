金門安心旅遊明抽獎 頭獎獨得台金飛到飽機票

交通部觀光局於7月1日啟動安心旅遊補助，金門縣政府也配合安心旅遊住宿優惠，加碼舉辦「金門防疫666，安心來金好Fun心」活動，旅客憑證不僅可領取金酒自產防疫酒精1瓶，還能參加抽獎活動，最大獎是一年內台灣至金門飛到飽機票1名及市價5000元的高粱酒99罈，將於明天晚上7時在網路線上直播抽出幸運得主。

縣府觀光處長丁健剛表示，此次活動呼應「安心旅遊」以發送金酒公司自產防疫酒精傳達金門疫情「零確診」的努力和成果。疫情期間，防疫物資極度缺乏，縣長楊鎮浯指示金酒公司投入研發製作防疫酒精，以維護地區公共衛生，做到防疫工作滴水不漏。

此次活動除發送來金住宿旅客防疫酒精外，再加碼舉辦抽獎，共吸引近6萬名旅客參加；眾所期待的抽獎活動，定於9月20日周日晚上7時在臉書「金門觀光逗陣行」粉絲專頁線上直播，透過網路揭曉本次活動的幸運得主。

安心旅遊補助活動先前出現不少亂象，交通部長林佳龍一度表示將暫緩離島縣市的行銷補助，讓觀光產業者急著跳腳；對此，縣府觀光處說，縣府一定會努力爭取安心旅遊住宿優惠補助至活動截止，目前也已完成申請二波補助達8000萬，同步向交通部觀光局申請第三波補助中，相關行銷活動也會配合交通部觀光局政策進行調整，讓旅客來金可以玩得安心又放心。

據了解，縣府目前已規畫10月份推出安心旅遊系列的「樂高積木主題活動」，邀請國內唯一樂高認證大師黃彥智，打造1比1等比例的擬真積木風獅爺，以及在地化積木作品，將在金沙鎮金東戲院與陽翟大街以全新風貌呈現，期盼透過國際品牌合作方式，吸引更多國內年輕族群來金門旅遊。