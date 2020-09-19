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蛋黃酥55元「3口就吃完」賣這麼貴合理？過來人解惑：漲了一倍
中秋節又要到了！不少人會買蛋黃酥應景，也是送禮的好選擇，但有網友好奇，一顆蛋黃酥通常份量都不大，2、3口就吃完，價格卻直逼一個便當，想知道為什麼蛋黃酥可以賣這麼貴？引起網友討論。
網友在PTT發文問，近期在網路上看到製作蛋黃酥的影片，突然很想吃蛋黃酥，便開始查詢台北名店販售價格，看到價格後他相當疑惑「為什麼2、3口就吃完的點心，一顆要賣55元？不就是餅皮、紅豆沙、蛋黃嗎？給你用超級高級的蛋，一顆蛋黃算15元好了，紅豆沙和餅皮有貴到要20元嗎？(假設利潤20元)」。
貼文一出後，也有許多網友回覆「從有送禮開始一顆25-28，現在一顆40-60，10年漲一倍」、「行情就在那邊，買到便宜的也不用開心，肯定用料不同」、「頂多能接受23-25元，再上去我就吃便當好了」、「一堆流湯的月餅和廣式月餅，那價格才可怕」、「吃起來很多層的點心，如果純手工，工序都很多」。
也有人認為，一顆蛋黃酥的價格包含了技術、材料費、店租、水電費、員工薪水等等因素，所以市面上較有知名度的店家「還會再貴一些」，如果嫌太貴也可以自己親手做「要便宜去傳統市場買就好了，少了知名度30元而已」、「永和名店一顆就80元，比便當還貴」。
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